تظهر في اليدين.. علامات لا تتوقعها لسرطان الرئة - وهذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات فتكًا بالبشرية، وهناك العديد من العلامات والأعراض التي تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة، مثل السعال المستمر، وصعوبة التنفس، وألم الصدر، وفقد الوزن غير المبرر.

ومع ذلك، هناك أيضًا علامات غير عادية تظهر على يديك وتكون مؤشرًا على سرطان الرئة، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

في المراحل المبكرة من سرطان الرئة، لا توجد أعراض كثيرة يمكن الانتباه إليها، نظرًا لأن العلامات تظهر بشكل واضح عندما ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ما هي أعراض سرطان الرئة في يديك؟

يؤدي سرطان الرئة إلى إنتاج مواد كيميائية تتصرف مثل الهرمونات بمجرد إطلاقها في جسمك، تدخل إحدى هذه المواد الكيميائية الشبيهة بالهرمونات في يديك وتدفع المزيد من الدم والسوائل نحو أطراف أصابعك، ما يسبب تورم وانتفاخ يديك.

يسبب ذلك أيضًا تقوس الأظافر، ويجعل الجلد حول أظافرك يبدو أكثر لمعانًا.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن هناك علامات أخرى لسرطان الرئة، وتشمل:

السعال المستمر.

السعال مصحوب بالدم.

ضيق التنفس المستمر.

التعب غير المبرر.

فقدان الوزن

ألم عند التنفس أو السعال.

- الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة:

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا.

المدخنون.

مدمنو الكحوليات.

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