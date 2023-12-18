تقلل الكوليسترول وتقي من أمراض القلب.. 4 أنواع من الفاكهة عليك تناولها على معدة فارغة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تُعد الفواكه من الأطعمة الصحية، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ولكن هل تعلم أن تناول الفواكه على معدة فارغة يمكن أن يعزز صحتك ويوفر لك العديد من الفوائد؟

وفقا لموقع "onlymyhealth"، فإن تناول الفواكه على معدة فارغة يمكن أن يساعد في مد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، ومن أبرزها:

التوت

يحتوي التوت على العديد من مضادات الأكسدة، والتي تساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي وحماية الخلايا من التلف.

الموز

يعد الموز مصدر جيد للبوتاسيوم، والذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أنه مصدر جيد للطاقة.

التفاح

التفاح يحتوي على نسب عالية من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على الهضم وتنظيم مستويات الكوليسترول.

البطيخ

يحتوي البطيخ على اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بقدرتها على تقليل الالتهاب.

الفوائد الصحية لتناول الفواكه على معدة فارغة

تحسين عملية الهضم

تحتوي الفواكه على الألياف، والتي تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

تعزيز مستويات الطاقة

توفر الفواكه السكريات الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد على تعزيز مستويات الطاقة في الصباح.

دعم جهاز المناعة

تحتوي الفواكه على مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة.

تحسين صحة القلب

تحتوي بعض الفواكه مثل التفاح والموز على البوتاسيوم، والذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

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