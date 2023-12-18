بعد محاولته كتم العطس.. لن تتوقع ما الكارثة التي حدث لرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في ما وُصف بأنه حالة طبية غريبة، انتهى الأمر برجل في الثلاثينيات من عمره إلى ثقب في حلقه بعد قرص أنفه وضغط شفتيه لكتم العطس.

تم نقل الرجل الذي لم يذكر اسمه إلى مستشفى ناينويلز، في دندي، اسكتلندا، وهو يعاني من آلام شديدة، بعد محاولته كتم العطس بقرص أنفه وإغلاق فمه أثناء القيادة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

على ما يبدو، عندما تفعل شيئًا كهذا، يمكن أن يزيد الضغط في مجرى الهواء العلوي بنحو 20 مرة، ما قد يؤدي إلى إصابات خطيرة بما في ذلك تمزق طبلة الأذن، وتمدد الأوعية الدموية، وحتى كسر الأضلاع.

ومع ذلك، في هذه الحالة بالذات، انتهى الأمر بالمريض إلى تمزق 2 ملم في القصبة الهوائية، ما تسبب في ألم شديد.

وتمزق الحلق، المعروف طبيًا باسم "الثقب الرغامي التلقائي"، هو إصابة نادرة وربما تهدد الحياة ولم تكن مرتبطة بالعطس الخانق من قبل.

وعندما وصل الرجل إلى غرفة الطوارئ، كان يعاني من آلام شديدة، وكانت رقبته متورمة من الجانبين وبالكاد يستطيع تحريك رأسه.

وأكد الأطباء أنه كان يعاني من نوبة من حمى القش أثناء القيادة، وعندما شعر بالرغبة في العطس، قام بحبسها بالضغط على أنفه وغلق فمه، وانتهى به الأمر بتمزق في القصبة الهوائية.

وأثناء فحص المريض، تمكن الأطباء من سماع صوت طقطقة من داخل حلقه، ما يشير إلى أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام، ولم تتداخل الحالة مع التنفس أو البلع أو التحدث.

بعد التشخيص، خرج المريض من المستشفى ومنحه الأطباء مسكنات للألم وأدوية لحمى القش، مع التوصية بالامتناع عن ممارسة الأنشطة المجهدة لمدة أسبوعين، وبعد خمسة أسابيع، عاد لإجراء فحص طبي ووجد الفحص أن التمزق قد شفي.

وقال الدكتور راسادس ميسيروفس: "يجب أن نغطي الوجه بلطف إما بيدنا أو بالجانب الداخلي من المرفق لمنع وصول المهيجات مثل الفيروسات، جنبًا إلى جنب مع اللعاب والمخاط، إلى الآخرين من حولنا."

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