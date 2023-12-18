تعرف على معنى اسم «كيان» في اللغة العربية.. صاحبته تتحلى بالأناقة والموضة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أن تدق الأفراح باب الأبوين بقدوم المولود أو المولودة الجديدة، يكونون قد استقروا على اسم المولود الجديد، التي يعتقد الكثير منهم أن للمولود نصيبًا من اسمه وهو ما يدفعهم للتفكير مليا في الأسماء المطروحة ومعانيها ومن بينها اسم «كيان»، الذي انتشر في الآونة الأخيرة.

كيان محمد صلاح

ورغم أن اسم كيان من الأسماء العربية غير أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن معنى الاسم، المشتق من الفعل كان وكن ويكون، وجمعه: كيانات، ومن بين أبرز المشاهير الذين سموا أبنائهم بهذا الاسم، اللاعب الدولي محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، الذي أطلق على ابنته الثانية اسم «كيان» وهي الأخت الصغرى لابنته الكبرى «مكة».

اسم كيان في اللغة العربية

وكيان في اللغة العربية اسم مؤنث عربي الأصل، ويعني الطبيعة والخلق، وكذلك الذات أو الوجود، وهي معاني تدل على حسن المولد والطمأنينة والأخلاق الرفيعة الطيبة.

اسم كيان في المعجم الجامع

وفي المعجم الجامع كِيان: (اسم)، وكِيان: فاعل من كانَ، ومعنى كيان: هيئة أو بنية كِيان وذات أو وجود طبيعة وخليقة، يحمل معنى الوجود أو الذات والنقاء، والكيان يعنى القمة وهو أصل الأشياء، أي: طبيعة وبداية الأمر، ويقصد بالكِيان الوطنيّ: أرض الوطن بحدودها المعروفة وكافّة مقوِّمات الوطن السِّياسيّة والاقتصاديّة والثَّقافيّة وغيرها.

اسم كيان جائز شرعا

اسم كيان لم يرد في القرآن الكريم، ولا حرج في تسمية كيان للأولاد والبنات لأنه يحمل معاني جميلة لا تتعارض مع الشروط والأحكام التي يقرها الدين الإسلامي، وكذلك لا يدعو إلى الكفر والشرك بالله، بل على العكس نجد معنى اسم كيان جميل رقيق وجذاب، يحمل في طياته الفخر لصاحبته، فلذلك لا يوجد هناك أي تحريم لمنع التسمية به.

صفات اسم كيان في علم النفس

وعبرت إيناس علي، أخصائية الصحة النفسية، خلال حديثها لـ«هُن»، أنه يعد اسم كيان من أجمل الأسماء العربية المميزة في النطق، لأن حروفه مألوفة، ولها تأثير مميز في النفس، لما يحمل في طياته من معاني جميلة مميزة منها ما يشير إليه اسم كيان في علم النفس كونه يتضمن العديد من الصفات الحسنة والإيجابية، منها:

- تحب الجمال والأناقة والموضة.

- فتاة هادئة تكره الضجيج.

- متقنة جدا في عملها.

- تعشق التأمل في الطبيعة والمناظر الخلابة والاسترخاء والهدوء.