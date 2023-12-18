مشروب ساخن شهير يمكن أن يحمي صحة الدماغ والقلب.. لن تتوقعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع الأيام الباردة، يسعى العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الساخنة للتدفئة والراحة.

وكشف أحد خبراء التغذية عن مشروب دافئ شائع يمكن أن يفيد القلب والعقل، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

وأشارت خبيرة التغذية الدكتورة باميلا ماسون، من اللجنة الاستشارية البريطانية للشاي، إلى أن فنجان الشاي الذي تتناوله يوميًا يخفي "ثروة من عجائب الصحة".

ووجد استطلاع جديد شمل أكثر من 1000 بريطاني استعرضته اللجنة الاستشارية للشاي (TAP) أن حوالي ثلث المشاركين فقط في الاستطلاع أدرجوا الفوائد الصحية كواحد من أهم ثلاثة أسباب لشرب الشاي، ومع ذلك، فإن المشروبات الساخنة تقدم أكثر من مجرد مذاق لطيف.

صحة القلب

وأوضح الدكتور ماسون أن مجموعة كاملة من أنواع الشاي يمكن أن تفيد قلبك، سواء اخترت تناول فنجان من الشاي الكلاسيكي أو تناولت منقوعًا عشبيًا مثل الكركديه والبابونج والزنجبيل، فإن الشاي مليء بمضادات الأكسدة.

لكن البحث وجد أن 80 بالمائة من البريطانيين لا يدركون مادة البوليفينول التي تعزز القلب والتي يوفرها كوب من الشاي.

وقال اختصاصي التغذية: "يحتوي الشاي على مادة البوليفينول المتنوعة التي لها تأثير مضادللالتهاب، وهي إحدى الطرق التي تساعد من خلالها على يحمي من أمراض القلب".

وأضاف: "وجدت مراجعة بحثية للأدلة أن شرب الشاي الأسود والأخضر يمكن أن يساعد في تقليل أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال خفض ضغط الدم، وتوسيع الشرايين وخفض الكوليسترول، وجدت أدلة بيانات أخرى أن شاي الكركديه له تأثير في خفض ضغط الدم ومن المحتمل أن يخفض نسبة الكوليسترول."

ومن خلال استهداف علامات مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم، يمكنك الاستفادة من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

صحة الدماغ

وأضاف خبير التغذية أن الشاي الأسود والأخضر والبابونج يمكن أن يساعد عقلك أيضًا.

قال الدكتور ماسون: "الشاي الأسود مفيد أيضًا لصحة الدماغ، ومع ذلك، في أبحاث TAP الواقعية، لم يتمكن 61% من الشعب من الربط بين الشاي والصحة العقلية، في مزيد من الأبحاث، ارتبط استهلاك الشاي الأسود بانتظام بذاكرة أفضل في سن الشيخوخة."

وأوضح خبير التغذية أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة Epigallocatechin Gallate (EGCG) التي ثبت أنها تمنع عجز الذاكرة.

علاوة على ذلك، فإن شاي البابونج له تأثيرات مهدئة راسخة، والتي يمكن أن تساعد في تقليل القلق، وفقًا للخبير.

وأضاف الدكتور ماسون: "يرتبط تناول ثلاثة إلى أربعة أكواب من الشاي الأسود يوميًا بصحة القلب وفوائد صحة الدماغ، إذا كنت تستمتع بالخلطات العشبية، فاحرص على تناول كوب أو كوبين من مشروب الأعشاب المفضل لديك أو كوبين من الشاي الأخضر."

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