مخاطر لا تتوقعها لتناول البيض بهذه الطريقة.. منها التسمم الغذائي والإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

البيض من الأطعمة الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، د. أحمد صلاح، لـ"الخليج 365"، الفوائد الصحية لتناول البيض.

البروتين

يحتوي البيض على نسبة عالية من البروتين وهو ضروري لبناء العضلات والحفاظ عليها.

الدهون الصحية

يحتوي البيض على دهون صحية مثل أحماض أوميغا 3، والتي تساعد على تحسين صحة القلب.

الفيتامينات والمعادن

يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين A وفيتامين D والحديد والزنك.

المخاطر المحتملة لتناول البيض النيء

على الرغم من الفوائد الصحية لتناول البيض، إلا أن هناك أيضًا بعض المخاطر المحتملة لتناول البيض النيء، ومنها:

الإصابة بالتسمم الغذائي

يحتوي البيض النيء على بكتيريا السلمونيلا، والتي يمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البيض قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الكوليسترول.

زيادة خطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البيض قد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا.

نصائح طبية لتناول البيض بصورة آمنة

- من أجل تجنب المخاطر المحتملة لتناول البيض، من المهم طهي البيض جيدًا قبل تناوله.

- احرص على شراء البيض من مصادر موثوقة، حيث إن البيض الذي يُنْتَج في مزارع بيطرية جيدة التحكم فيها يكون أقل عرضة لوجود بكتيريا السلمونيلا.

- تحقق من تاريخ الصلاحية على البيض قبل شرائه.

- قم بتخزين البيض في الثلاجة في درجة حرارة تتراوح بين 4 و 5 درجات مئوية.

- احرص على طهي البيض جيدًا حتى تصل درجة الحرارة الداخلية للبيض إلى 71 درجة مئوية.

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