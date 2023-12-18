تورم أصابع القدمين علامة على إصابتك بهذه الأمراض الخطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعاني بعض الأشخاص من ظهور تورم في أصابع القدمين خلال فصل الشتاء، ويتعاملون معها على أنها مشكلة بسيطة ويتم التهاون فيها، ولكنها يمكن أن تكشف عن الإصابة بأمراض خطيرة.

وفقًا لما ذكره موقع "Clevelandclinic"، فإن تورم أصابع القدمين تكشف عن هذه الأمراض، وتشمل ما يلي:

1- الإصابة باضطرابات في نخاع العظم، مثل سرطان الدم النخاعي المزمن.

2- الذئبة الحمامية، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تجعل جهازك المناعي يدمر الأعضاء والأنسجة في جميع أنحاء الجسم، ويسبب التهابًا يمكن أن يؤثر على الجلد والمفاصل والدم والأعضاء مثل الكلى والرئتين والقلب.

3- الإصابة بظاهرة راينود التي تؤدي إلى تضييق الشرايين في الدم.

4- مرض الشرايين المحيطية، نتيجة تراكم الرواسب الدهنية.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

1- العيش في مناطق رطبة ودرجة الحرارة منخفضة.

2- ارتداء أحذية ضيقة في الطقس البارد.

3- ارتداء الجوارب لفترات طويلة.

4- التدخين.

نصائح وقائية

- تجنب الأماكن الباردة قدر المستطاع.

- ممارسة الرياضة لتحسين الدورة الدموية.

- الإقلاع عن التدخين.

- ارتداء الملابس والأحذية بمقاسات مناسبة.

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