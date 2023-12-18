الامارات | اتهام زوجين بحبس أطفالهما في أقفاص أثناء عملهما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتجزت الشرطة الأميركية داستن هوف (35 عاماً)، ويوروي شيه (31 عاماً)، بعد أن قال ابنهما - البالغ من العمر ست سنوات - إنه «لا يريد العودة إلى المنزل لأن الأب بنى قفصاً لحبسه أثناء عمل الأم».

وذكر تقرير اعتقال، حصل عليه موقع ClickOrlando.com الأميركي، أن رجال الشرطة فتشوا منزل الزوجين في غينزفيل بولاية فلوريدا، وعثروا على قفص خشبي به مسامير خارج غرفة نوم الصبي.

وقالت الشرطة إن الصبي أخبر الشرطة أنه كان محبوساً طوال الليل وكان عليه ارتداء الحفاضات حتى الساعة السابعة صباحاً (وقت المدرسة). وأضاف أن شيه تحبسه في القفص بعد المدرسة قبل أن تغادر المنزل حتى يعود هوف من العمل.

واكتشف المحققون أيضاً قفصاً مؤقتاً في خزانة حمام الزوجين، والذي تبين أنه سرير مقلوب يُزعم أنه يستخدم لاحتواء طفلهما الآخر، البالغ من العمر عامين.

وقال رجال الشرطة إن السرير به أسلاك فضفاضة ونوابض معدنية يمكن أن تسبب إصابات.

وكتب الصبي البالغ من العمر ست سنوات «لم أكن أريد أن يقع أي شخص في مشكلة. أنا فقط لم أرغب في أن أكون في القفص»، حسب رقيب شرطة غينزفيل جون بانداك.

وقبض على هوف وشيه في الثامن من ديسمبر الجاري، ووجهت إليهما تهمة إهمال الأطفال، وتهمتين بإساءة معاملة الأطفال، وهما محتجزان بسندات بقيمة 600 ألف دولار لكل منهما.

وقالت جامعة فلوريدا لموقع ClickOrlando.com الخميس الماضي إن العالمين وضعا في إجازة إدارية.