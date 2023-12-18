سلالة جديدة من كورونا ترعب الولايات المتحدة.. احذروا أعراضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع انتشار فيروس كورونا الجديد JN.1 في الولايات المتحدة، حذرت دراسة جديدة من متحور كوفيد، ووصفته بأنه "لا يزال يمثل تهديدًا خطيرًا لصحة الإنسان".

يشكل كوفيد "تهديدًا أكثر خطورة" من الأنفلونزا، هذا ما كشفته دراسة جديدة، مع اجتياح أحدث سلالة فيروسية عبر الولايات المتحدة، بحسب صحيفة إكسبريس.

حللت الدراسة نسبيًا 18 شهرًا من متابعة حالات دخول المستشفى لأولئك المصابين بفيروس كوفيد وأولئك المصابين بالأنفلونزا الموسمية، ووجدت أن معدلات الوفاة والنتائج الصحية سلبية أعلى بكثير لدى مرضى كوفيد.

وأثبت كوفيد أنه أكثر عدوى بكثير مقارنة بالإنفلونزا ويسبب مشاكل تخثر في الأوردة والشرايين، بحسب الدراسة.

وقال زياد العلي، مدير مركز علم الأوبئة السريرية في نظام الرعاية الصحية لشؤون المحاربين القدامى في سانت لويس وكبير مؤلفي الدراسة، لمجلة فورتشن: “كوفيد يظل تهديدًا أكثر خطورة على صحة الإنسان من الأنفلونزا، كان هذا واضحًا في سلالات ما قبل دلتا، وأوميكرون، وكان واضحًا في كل من الأفراد الملقحين وغير الملقحين".

وتشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا كبيرًا في حالات دخول المستشفى المرتبطة بفيروس كورونا، حيث أبلغت 15 ولاية عن مستويات عالية أو عالية جدًا من أمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك كوفيد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.

يعد متغير الجديد Covid JN.1 الآن هو البديل الأسرع انتشارا في البلاد، وقد تعرض لتحور كبير.

يشعر بعض الأطباء بالقلق من أن معدل النمو السريع للسلالة وقدرتها على الانتشار يمكن أن يتسببا في زيادة كوفيد مع دخول الولايات المتحدة موسم الشتاء.

كيفية اكتشافه

من غير الواضح ما إذا كان JN.1 يسبب أعراضًا مختلفة عن المتغيرات الأخرى، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ولكن يبدو أن أعراضه مشابهة لتلك التي تسببها سلالات أخرى.

وتشمل هذه الأعراض: التهاب الحلق، والاحتقان، وسيلان الأنف، والسعال، والتعب، والصداع، وآلام في العضلات، والحمى أو القشعريرة، وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

تعتمد شدة أعراض الشخص عادة على صحته ومناعته الأساسية.

وقال العلي عن المتحور الجديد: “الدليل الموضوعي واضح سواء كانت إصابة أولى أو إصابة جديدة، كوفيد هو لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة الإنسان.

وجدت دراسة العلي أن قائمة المخاطر لمرض كوفيد تشمل السكتة القلبية، والسكتة الدماغية، وأمراض الكلى المزمنة، والضعف الإدراكي العقلي. الصحة والتعب - غالبًا ما يرتبطان بكوفيد طويل الأمد.

وبالمقارنة، ارتبطت الأنفلونزا الموسمية بزيادة المخاطر في ستة حالات محددة فقط.

وقال العلي: “كوفيد هو في الواقع مرض متعدد الأجهزة، والأنفلونزا هي فيروس تنفسي أكثر”.

لكنه أضاف أنه على الرغم من أن كوفيد يشكل خطرًا أكبر، إلا أنه يجب أن تؤخذ الأنفلونزا الموسمية على محمل الجد، لأنها تظل "عدوًا".

وقال: “مع دخول فصل الشتاء هذا حيث ترتفع حالات كوفيد والإنفلونزا، يجب على الناس التأكد من تطعيمهم، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل مخاطرهم".

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