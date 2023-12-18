هل يمكن زيادة طولك بعد سن 18؟.. مفأجاة صادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

لا تزال مشكلة الطول من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الناس، وخاصة الشباب والمراهقين. فهناك كثيرون يبحثون عن طرق لزيادة طولهم.

وهناك العديد من الأساطير التي تنتشر حول كيفية زيادة الطول، مثل ممارسة تمارين معينة أو تناول أدوية أو مكملات غذائية. ولكن ما مدى صحة هذه الأساطير؟

وهل يمكن زيادة الطول بعد سن 18؟

في الواقع، وفقاً لموقع health line الطبي لا يمكن زيادة الطول بشكل كبير بعد سن 18 عامًا. وذلك لأن الطول يعتمد بشكل أساسي على الجينات، والتي تحدد طول العظام.

وبعد سن 18 عامًا، تتوقف صفائح النمو في العظام عن النمو، مما يمنع العظام من الطول.

ولا يوجد دليل علمي يدعم الادعاءات بأن بعض التمارين أو التقنيات يمكن أن تزيد الطول.

فبعض التمارين، مثل السلق والسباحة، قد تؤدي إلى زيادة طولك مؤقتًا عن طريق فك الضغط على الفقرات الموجودة في عمودك الفقري. ولكن هذه الزيادة هي مؤقتة فقط، وستعود إلى طبيعتها بعد فترة وجيزة.

وبشكل عام، لا تؤثر التمارين الرياضية، بما في ذلك رفع الأثقال، على الطول، وحتى التمارين الرياضية التي تركز على تمديد العضلات لا تؤدي إلى زيادة الطول بشكل دائم.

إذا كنت ترغب في زيادة طولك، فهناك بعض الأشياء التي يجب على الآباء اتباعها مع أبناءهم خلال فترة الطفولة والمراهقة، وتشمل هذه:

- الحصول على نظام غذائي صحي يحتوي على كمية كافية من البروتين والكالسيوم وفيتامين د.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم.

- تجنب التدخين.

ولكن من المهم أن تتذكر أن الطول النهائي للشخص يعتمد بشكل أساسي على الجينات والعوامل الوراثية.

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