هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الكشري ؟… لن تتخيل المفأجاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الكشري من الوجبات الشعبية الشهيرة التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص، دون معرفة تأثيرها على صحتهم.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية، إن تناول الكشري له تأثيرات إيجابية على صحة الجسم، لمكوناته الصحية الغنية بالبروتين النباتي التي تساعد على بناء العضلات، كما يساعد الليمون والثوم على تقوية جهاز المناعة ومكافحة الأمراض.

وأضاف صلاح، أن طبق الكشري أيضًا يحتوي على النشويات المعقدة التي تساعد على إمداد الجسم بالطاقة، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية التي تحمي من خطر الإصابة بالسرطان، ويساعد على تحسين حركة الأمعاء.

وأوضح أخصائي التغذية، أن هناك مجموعة الأضرار، تشمل ما يلي:

1- نسبة الزيوت المستخدمة لقلي البصل، المستخدم في الكشري، يرفع من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

2- يحتوي على سعرات حرارية زائدة يمكنها أن تزيد من الوزن.

3- يزيد من الشعور بالانتفاخات خاصًة لمرضى القولون العصبي.

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