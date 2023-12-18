حسام موافي يحذر مرضى السكري من قص الأظافر.. تسبب مضاعفات خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

إذا لم تصاحب السكري سيتحول لعدو خطير، هكذا يصف الأطباء هذا المرض المزمن الذي يتطلب عناية شديدة ودقة في الأطعمة، والمشروبات والعناية بالأشياء الشخصية أيضًا، بالإضافة إلى العناية بالجروح التي تأخذ وقتًا طويلًا لتلتئم، حتى تقليم الأظافر يتطلب حرص شديد بحسب الدكتور حسام موافي الذي حذر من مضاعفات خطيرة يمكن أن تحدث للمريض في حال تقليمها.

احذر تقليم الأظافر في هذه الحالة

يصاحب مرض السكري مضاعفات كثيرة، إذا لم يهتم المريض بعلاجه أولًا بأول، وبحسب تصريحات الدكتور محمد ماهر، اسشاري القلب والأوعية الدموية لـ«هن»: إذا أهمل مريض السكري العلاج يتعرض لمضاعفات منها التحول للسكر من النوع الثاني، والتهابات الأعصاب الطرفية التي تشكل خطرًا على المريض وتؤخر التئام الجروح، بجانب الشعور بالألم.

وبسبب مرض التهاب الأعصاب الطرفية، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى السكري من تقليم أظافرهم، نتيجة التنميل في الجسم والتي قد تدفع المريض لقص الأظافر دون وعي وإدراك، وهذه الحالة تعرضهم لمرض قرح الفراش، موضحًا أن جميع أبحاث العلماء حول التهاب الأعصاب الطرفية؛ باءت بالفشل، لذا يجب العناية بإدخال فيتامين ب إلى الجسم لمساعدتهم على الحركة.

مضاعفات يتعرض لها المريض

وأضاف الدكتور حسام موافي، قائلًا إن مريض السكري يتعرض لمضاعفات مرتبطة بالجهاز الدوري؛ تقع على الشرايين المتوسطة والصغيرة وتعمل على تضيقها، خاصة في الكلى، وبالتالي تؤثر على حركة الدم المتصلة بالكلى.

أسباب الإصابة بمرض السكر

وعن أسباب الإصابة بمرض السكري، قال محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«هُن»، إن زيادة الوزن تعد من أبرز أسباب الإصابة بمرض السكر، بالإضافة لوجود دهون في منطقة البطن تزيد خطر الإصابة به: «مستويات الدهون في الدم ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض السكري، كما أن التاريخ المرضي في العائلة قد يكون سببا في الإصابة بداء السكري».