هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر مع شوربة العدس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يُعد البصل والعدس من الأطعمة الشائعة في العديد من الثقافات حول العالم، خاصة العالم العربي. ويُعرف كلاهما بفوائدهما الصحية العديدة، والتي تعود إلى محتواهما العالي من العناصر الغذائية الأساسية.

ونستعرض لكم مجموعة من الفوائد لتناول العدس والبصل معا، وفقا لما جاء بموقع "Healthline"، "Medical News Today".

مضادات الأكسدة

يحتوي البصل على مركبات مضادة للأكسدة، مثل الكبريت والجلوتاثيون، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف. كما يحتوي العدس على مركبات مضادة للأكسدة، مثل الفينولات والكاروتينات، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسرطان.

صحة القلب والأوعية الدموية

يحتوي البصل على مركبات تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. كما يحتوي العدس على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الجسم.

صحة الجهاز الهضمي

يحتوي البصل والعدس على الألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم عملية الهضم ومنع الإمساك. كما يحتوي البصل على مركبات تساعد على مكافحة البكتيريا المسببة للأمراض في الجهاز الهضمي.

صحة المناعة

يحتوي البصل على فيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي لجهاز المناعة. كما يحتوي العدس على فيتامينات ب، والتي تساعد على تحسين وظائف المناعة.

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