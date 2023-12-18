عيد ميلاد ومشاركة في كأس العالم للأندية.. من هم «وش السعد» على محمد الشناوي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مباراة مهمة تحسم مصير الأهلي بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، توافق عيد ميلاد حارس مرمى الأهلي كابتن محمد الشناوي، الذي وُلد في الـ18 من ديسمبر، وتألق الشناوي في القلعة الحمراء حتى حصل على 18 بطولة مع نادي القرن في إفريقيا، وفقا لموقع «ترانسفير ماركت»، وفي الكثير من البطولات كان ينسب الفضل لأسرته ويلتقط الصور التذكارية مع أطفاله الذين يشاركونه الفرحة إما من داخل الملعب، أو عبر الفيديو كول.

«وش السعد»على كابتن محمد الشناوي

يشارك محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي في مباراة الأهلي وفلومينينسي والتي تقام في المملكة العربية السعودية، في اليوم الذي يوافق عيد ميلاده، وقبل موعد المباراة قال «الشناوي» في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: «منذ نهاية مواجهة الاتحاد، حضرنا مباشرة لمواجهة فلومنينيسي، وبالطبع شاهدنا الفريق الخصم واللاعبين وطريقة لعبهم، وجاهزون للمواجهة».

ولم تكن هذه أول مباراة مهمة له، إذ شارك المنتخب من قبل في كأس العالم للأندية وحصل على لقب رجل المباراة لتألقه، ومع النجاح الذي يحققه «الشناوي» مع النادي الأهلي يعتبر أطفاله «وش السعد» عليه ويشاركهم البطولات، منها عندما فاز الأهلي على بيراميدز في كأس مصر، وحصل الأهلي على الكأس، التقط «الشناوي» صورة تجمعه مع أطفاله وعلق عليها قائلًا: «في حياتنا ناس هما الأساس واقفين معانا من هنا لبكرة»، لينسب إلى أسرته الصغيرة الفضل في نجاحه مع النادي.

وتحدث عنهم قبل ذلك خلال تواجده مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي» عبر فضائية «cbc»: «ولادي بيمثلولي كتير وملحقتش احتفل معاهم بعد الفوز ببطولة إفريقيا، يومها نمت متأخر وصحيت قعدت معاهم شوية ولعبت معاهم قبل ما أروح التمرين، وبعده هقعد معاهم ونحتفل».

معلومات عن أبناء محمد الشناوي

وبالتزامن مع عيد ميلاد محمد الشناوي الذي يوافق اليوم، ومباراته المهمة أمام فلومينينسي، نقدم معلومات عن أبناء اللاعب محمد الشناوي، الذي يعتبرهم أصدقائه وتميمة حظه، بحسب تصريحات سابقة مع الإعلامية منى الشاذلي:

- أدم 12 عامًا، ومالك 8 سنوات، أبنائه من زوجته الأولى.

- يتابعون مباراياته بشغف، ويحضرون معه الكثير من المناسبات المهمة.

- شاركهم العديد من الصور مع بطولات الأهلي.

- يحب أدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدوا ويشجع نادي يوفانتوس.