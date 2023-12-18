إليك ما تفعله مشاهدة التلفاز بإفراط لصحة رئتيك.. لن تتوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

مؤخرًا أصبح التلفاز جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، فنحن نشاهده للاستمتاع بالبرامج والأفلام والرياضة، ولكن هل تعلم أن الإفراط في مشاهدة التلفاز يمكن أن يكون له تأثير سلبي على صحتك، بما في ذلك رئتيك؟

في السطور التالية، نقدم لكم تأثير الإفراط في هذه العادة على الرئتين، وكيف يمكنك تقليل هذا الخطر، وفقًا لموقعي "verywellhealth"، و "health".

في دراسة نشرتها مجلة "أوسونج الكورية الدولية الصحة العامة" عام 2016، وجد الباحثون أن وظائف الرئة لدى 21 شخصًا أصحاء تراجعت بعد ساعة واثنتين من الجلوس على كرسي.

وأشار الباحثون إلى أن (سعة الرئة)، وهي كمية الهواء التي تستوعبها الرئتان، انخفضت بشكل واضح بعد ساعة من مشاهدة التلفاز، كما انخفض حجم الهواء الذي يمكن للشخص أن يخرجه في نفس واحد بعد الجلوس لفترات طويلة.

وأظهرت الدراسة أن الجلوس لفترات طويلة أمام التلفاز خفض كمية الأكسجين التي تصل إلى الرئتين، ويرجع ذلك إلى، أن الجلوس يحد من حركة الحجاب الحاجز، وهو العضلة الرئيسية التي تساعد على التنفس.

عندما يجلس الشخص، يميل الحجاب الحاجز إلى الارتفاع، ما يحد من كفاءة التنفس، حيث يقلل من قدرة الرئتين على استيعاب كمية كافية من الهواء التي يمكن أن تدخل الرئتين.

وسبب آخر لانخفاض كفاءة الرئتين في أثناء الجلوس، هو تراكم السوائل في الرئتين، عندما يجلس الشخص، يميل الدم إلى التراكم في الساقين، هذا يؤدي إلى زيادة الضغط في الأوردة، ما يسبب تسرب السوائل إلى الرئتين.

فيما يلي، بعض النصائح لمنع الإفراط في مشاهدة التلفاز:

1. ضع حدودًا لنفسك:

ابدأ بتحديد عدد الحلقات أو الساعات التي ستشاهدها في اليوم أو الأسبوع، بمجرد وصولك إلى الحد الأقصى المسموح به، عليك إيقاف تشغيل التلفاز وابحث عن شيء آخر للقيام به.

2. ابحث عن توازن:

عليك التوازن بين مشاهدة التلفاز وممارسة الأنشطة الأخرى، مثل ممارسة الرياضة أو القراءة أو قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.

3. النوم الصحي:

يجب عليك أيضًا أخذ قسط من الراحة، ما يقرب من 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

4. تناول وجبات خفيفة صحية:

بدلاً من تناول وجبات خفيفة غير صحية أثناء مشاهدة التلفاز، عليك تناول أطعة غنية بالعناصر الغذائية، مثل الفواكه والخضروات.

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