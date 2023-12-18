بعد انتهاء الشوط الأول سلبيا.. توقعات الأبراج لمباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية



محمد اسماعيل - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأضاع لاعبو الأهلي العديد من الفرص في الشوط الأول عن طريق محمود كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو، لينتهي الشوط كما بدأ.

وتواصل الخليج 365 مع دكتور عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام، لترصد لنا توقعاتها بشأن نتيجة مباراة اليوم، حيث أشارت إلى أن فرص الأهلي أكبر في الفوز حال اجتهاد لاعبيه رغم قوة الفريق البرازيلي.

كما كشفت عن حظوظ بعض نجوم الأهلي وفلومينينسي كالتالي:



فريق الأهلي

محمد الشناوي: 18 ديسمبر 1988 (برج القوس): "الشمس" و"المريخ" في برجه يمنحانه حماسا وإرادة وعزيمة جبارة، فقط القمر في وضع معاكس وقد يحد ذلك من لياقته البدنية.

علي معلول: تاريخ ميلاده 1 يناير (برج الجدي): القمر في وضع داعم يمنحه يقظة ذهنية وسرعة بديهة مما يساعده على التصرف سريعا أمام المفاجآت.

إمام عاشور: 20/02/1998 (25 سنة) (برج الحوت): رغم إحساسه بالتشوش، لكن القمر في برجه يمنحه حضورا واضحا في المباراة. سيبدو مسيطرا على أرض الملعب وقد يصيب أهداف.

محمود كهرباء: 13 أبريل 1994 (برج الحمل): طاقته البدنية أقل، وهو بحاجة لتنظيم جهوده وحماية نفسه من أي إصابات، ومع ذلك المريخ بمنزل الحظ يمنحه إصرارا على إصابة أهداف.

حسين الشحات: مواليد 21 يونيو 1992 (برج الجوزاء): القمر في وضع معاكس ويجعله ذلك مشوشًا ومتوترًا وغير قادر على التركيز.

فريق فلومينينسي البرازيلي

- مارسيلو: تاريخ ميلاده 12 مايو (برج الثور): رغم إحساسه بالتشوش وعدم التركيز، لكن القمر يمنحه استعدادا للتعاون بشكل جيد مع زملائه في الفريق.



- فابيو، تاريخ ميلاده 9 يوليو (برج السرطان): وقت المباراة القمر بمنزل الحظ بالنسبة له ويمنحه ذلك فرص كبيرة لإحراز أهداف.

- كينو، تاريخ ميلاده 10 سبتمبر (برج العذراء): القمر وزحل ونبتون في مواجهة برجه ويجعله ذلك مشوشًا ومتوترًا وغير قادر على التركيز.