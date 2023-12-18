حمص الشام.. هذه الفئات ممنوعة من تناوله - هذا ما يحدث لهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

حمص الشام من المشروبات الشتوية المميزة لدى الكثيرون في فصل الشتاء، ولكن هل تعلم أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي لمخاطر صحية؟ وأيضا هناك فئات ممنوعة من تناوله بالرغم من الفوائد التي يحملها.

وفقا لموقع "Healthline"، هناك فئات ممنوعة من تناول حمص الشام، فقد يسبب خطورة على صحتهم، وهم كالآتي:

مرضى الجهاز الهضمي

يحتوي حمص الشام على الألياف، والتي قد تتسبب في مشاكل في الجهاز الهضمي للأشخاص الذين يعانون من أمراض مثل التهاب القولون التقرحي، أو مرض كرون.

مرضى ضغط الدم

يحتوي حمص الشام على الملح، والذي قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وبشكل عام، يُنصح بتناول حمص الشام باعتدال، حيث يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، والتي قد تتسبب في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفيما يلي بعض النصائح لتناول حمص الشام بأمان في الشتاء، وفقا لما جاء بموقع "WebMD".

- تأكد من أن حمص الشام طازج وجيد الجودة.

- تجنب إضافة الكثير من الملح أو التوابل إلى حمص الشام.

- تناول حمص الشام باعتدال.

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