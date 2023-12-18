على رأسها العسل والسكر.. أكلات ممنوعة على الأطفال الرضع في العام الأول

القاهرة - سمر حسين - ماما

منذ اليوم الأول لولادة الرضيع يجب على الأمهات أن تهتم بجموعة من الأطعمة وتحرص أولًا على رضاعته الطبيعية التي تحميه من الفيروسات، التي تنتشر بكثرة في فصل الشتاء، ويجب على الأمهات تجنب بعض الأخطاء التي قد تقع فيها، ومنها إعطاء الرضيع بعض الأكلات الممنوعة في عامه الأول، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الخدمات الوطنية البريطانية.

أطعمة محظورة على رأسها العسل

على الرغم من فوائد العسل الصحية، إلا أن تناوله ممنوع تمامًا للأطفال الرضع، وذلك حتى يبلغ عمره أكثر من سنة، فالعسل عبارة عن سكر، لذا فإن تجنب كلا من العسل والسكر يحمي الصغير من تسوس الأسنان، لذلك يجب تجنب الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية بما في ذلك عصير الفاكهة ومشروبات الفاكهة.

المكسرات:

احذري أيضًا أن يقترب طفلك من المكسرات الكاملة والفول السوداني دون سن 5 سنوات، لأنها قد تسبب لهم الاختناق.

الملح:

يجب ألا يتناول الأطفال الكثير من الملح، لأنه مضر بكليتيهم، لذلك لا تضيفي الملح إلى طعام طفلك أو إلى ماء الطهي، ولا تستخدمي مكعبات المرق أو المرق، لأنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الملح.

تجنب الأطعمة المالحة مثل:

- رقائق مع الملح المضاف.

- المقرمشات.

- الوجبات الجاهزة.

- الوجبات السريعة.

- السكر.

-الدهون المشبعة.

الأجبان للرضع دون عام

يمكن أن يشكل الجبن جزءًا من نظام غذائي صحي ومتوازن للرضع والأطفال الصغار، ويوفر الكالسيوم والبروتين والفيتامينات، ويمكن للأطفال تناول الجبن المبستر كامل الدسم من عمر 6 أشهر، ويشمل ذلك الجبن الصلب، مثل جبن الشيدر المعتدل والجبن القريش والكريمي.

لكن أيضًا يجب ألا يتناول الرضع والأطفال الصغار أجبانًا طرية ناضجة، مثل الجبن البري أو الكمبير، أو أجبان الماعز الناضجة، جبن الحليب والجبن الناعم مثل الروكفورت، لأنها يمكن أن تحتوي على بكتيريا تسمى الليستريا.

البيض:

لا يجب أن يتناول الرضيع في الشهور الأولى البيض، ويمكن للأطفال الحصول على البيض من 6 أشهر، أما قبل ذلك تجنبي تماما إطعام طفلك البيض الرخو غير المطبوخ تماما، وذلك لأنه يحتوي على بكتيريا السالمونيلا، ما يهدد طفلك بالتسمم الغذائي، وكذا بيض عيون وبيض بروشت يستطيع الانتظار قليلا.

الأطعمة الصحية للرضيع:

وخلال حديثها لـ«هن» قالت الدكتور مريم حمدي، خبيرة التغذية العلاجية، إن الطفل الرضيع يتاح له تناول الكثير من الأطعمة في أول عام له، لكن يجب الانتباه إلى أن جميع الأطعمة التي تقدم للطفل الرضيع بجانب الرضاعة، تكون مهروسة أو مفتتة بالكامل، حتى يمكن له ابتلاعها جيدا، وأفضل الأطعمة المناسبة للطفل الرضيع كالتالي:

- الأرز المهروس.

- الخضار المسلوق.

- الفواكه المهروسة.

- البطاطا المطحونة كما يمكن إضافة مع الجزر.

- البروكلي المهروس مع البطاطس المهروسة.