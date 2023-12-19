الامارات | «الفجيرة الثقافية» تُطلق «شتاؤنا غير»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس فعاليات برنامج «شتاؤنا غير»، الذي ينظمه مجلس الطفل ومجلس زايد لأصحاب الهمم بجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية؛ تزامناً مع عطلة طلبة المدارس.

ويهدف البرنامج إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، واكتشاف وصقل مواهبهم ورعايتها، واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل، فضلاً عن تحقيق التوازن بين التعليم والتثقيف والترفيه.

واستهلت فعاليات «شتاؤنا غير»، الذي يستمر أسبوعين، بعدد من ورش العمل التدريبية، منها ورشة «اكتب خططك المستقبلية وحدد أهدافك».

وقالت النائب الثاني لرئيس الجمعية، مديرة مجلس زايد لأصحاب الهمم الدكتورة هدى الدهماني: «يأتي برنامج (شتاؤنا غير) من منطلق إيمان جمعية الفجيرة الثقافية بأهمية استثمار فترة إجازة طلبة المدارس من خلال تنظيم فعاليات هادفة تسهم في صقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم الشخصية في مجالات عدة».