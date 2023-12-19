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الامارات | «شتاء صندوق الوطن»

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في كل من أبوظبي وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج «شتاء صندوق الوطن»، برعاية الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق. وركزت البرامج على الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي (18 ديسمبر)، إضافة إلى دعم قيم الابتكار والإبداع لدى الطلبة المشاركين.

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