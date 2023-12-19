الامارات | بتوجيهات منال بنت محمد.. مشاريع نوعية جديدة تعزز مشاركة المرأة في تحقيق مستهدفات «أجندة D33»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، مجلس إدارة المؤسسة وفريق العمل بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة لتطوير مبادرات نوعية جديدة تعزز المشاركة الإيجابية والفاعلة للمرأة في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33» التي تُعد منظومة متكاملة لبناء اقتصاد مستدام ومتنوّع، وتسهم في تعزيز تنافسية دبي في جميع المجالات وترسيخ مكانتها وجهة اقتصادية عالمية مفضلة للأعمال والتجارة والاستثمارات، ترجمةً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأعلنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، أن الفترة القادمة ستزخر بالمشاريع التي تحقق هذه الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، وتعزز تنافسية الإمارة عالمياً في جميع المجالات بمشاركة المرأة والرجل معاً، بما يعكس التزام المؤسسة بالارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة وتعزيز جودة حياتها، مع التركيز على زيادة مشاركتها الاقتصادية وتمثيلها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، وتوفير الأسس اللازمة لإنجاحها في ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع لمجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة لعام 2023 الذي عقد في مقر المؤسسة، برئاسة منى غانم المري، وتم خلاله استعراض مشاريع المؤسسة في عام 2024 وإنجازات الربع الأخير من العام الجاري، إضافة إلى الفعاليات والمشاريع التي نفذها نادي دبي للسيدات وتأثيرها الإيجابي في تعزيز المشاركة الرياضية للمرأة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعضوات والزائرات.

عُقد الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة كل من: مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، هدى الهاشمي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، خولة راشد المهيري، والرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والمنتجات بسوق أبوظبي للأوراق المالية، فهيمة عبدالرزاق البستكي، ومدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، موزة سعيد المري، ومصممة ورائدة أعمال الجود أحمد لوتاه، إضافة إلى المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي.

وقالت منى المري، إن المؤسسة تعتزم تنفيذ مبادرات نوعية في عام 2024 ضمن استراتيجية عملها 2023 – 2027، التي تركز على ترسيخ البيئة الممكنة للمرأة في سوق العمل، وبناء وتطوير الكفاءات القيادية النسائية وإعدادها للتعامل مع التحديات المستقبلية، ودعم التمثيل الخارجي للمرأة الإماراتية وتعزيز تأثيرها في المحافل العالمية، إضافة إلى العمل على توفير المحفزات والآليات اللازمة لتبني وتطبيق الأفكار الجديدة المتعلقة بريادة المرأة للأعمال وتعزيز مشاركتها في هذا القطاع الذي يُعد رافداً حيوياً للاقتصاد الوطني.

مبادرات عالمية

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من فريق عمل المؤسسة في الإعداد لتنظيم «منتدى المرأة العالمي – دبي 2024»، الذي وجهت سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتنظيمه للمرة الثالثة، في إطار نجاح الدورتين الماضيتين اللتين عقدتا في دبي عامي 2016 و2020 كمنصة استراتيجية عالمية للتأثير على السياسات والشراكات التي تعزز دور المرأة الإيجابي من أجل مستقبل أفضل للجميع، وتسليط الضوء على ما حققته من إنجازات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والسعي للتوصل إلى حلول إبداعية للتغلب على التحديات التي تواجهها في بعض المجتمعات.

كما تم الاطلاع على الاستعدادات الجارية لتنظيم الدفعة الثانية من برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية 2024»، بعد النجاح الذي حققه البرنامج مع إطلاقه في العام الحالي وردود الفعل الإيجابية من قبل المشارِكات فيه وفريق الخبراء الذين قدموا البرنامج من ذوي الخبرات المتنوعة بمجالس إدارة مؤسسات عالمية مختلفة. وأثنى مجلس الإدارة على النتائج الإيجابية لبرنامج «المرأة في ريادة الأعمال»، الذي تم تنظيمه في دبي خلال شهر سبتمبر الماضي، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، كما أشاد المجلس بالتنظيم الناجح للدفعة الثانية من برنامج الإرشاد المهني «Yes Mentorship program» الذي تم تنفيذه بالتعاون مع سفارات دول الشمال الأوروبي في الدولة.

نادي دبي للسيدات

واطلع مجلس الإدارة على مستجدات العمل في نادي دبي للسيدات، من خلال العرض الذي قدمته المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة دبي للمرأة نعيمة أهلي، وفي مقدمتها الاستعداد للاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس النادي والمبادرات التي نفذها خلال الأشهر الثلاثة الماضية ضمن جهوده الرامية لتقديم أفضل الخدمات للعضوات والزائرات من مختلف الجنسيات ودعمه وتشجيعه لمشاريع رائدات الأعمال، إضافة إلى جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في المجال الرياضي، حيث استضاف النادي فعاليات النسخة السادسة لبطولة «ترايثلون دبي للسيدات»، وانضم إلى وجهات تحدي دبي للياقة 2023 من خلال إتاحة مرافقه الرياضية مجاناً وتوفير حصص تدريبية للمشاركات في هذه المبادرة الرياضية التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم من خلال تشجيع أفراد المجتمع كافة على ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم ولياقتهم. وفي مجال المسؤولية المجتمعية، وترجمةً للرؤية الإنسانية لسموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة نادي دبي للسيدات، واهتمام سموّها بدعم وتمكين المرأة وتحفيزها في مختلف المجالات، احتفى النادي بـ30 سيدة من الناجيات من السرطان خلال «مُلتقى الناجيات من السرطان»، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة تحت شعار «معاً أقوى».

وفي إطار مبادراته الداعمة لاستدامة المُنتجات المحلية، نظم النادي «سوق المزارعين» كنافذة مهمة لدعم أصحاب المشاريع الإماراتية في مجال المنتجات الغذائية الصحية والعضوية، إضافة إلى فعالية «السوق الشتوي»، التي وفرت تجربة تسوق مبتكرة للأسر والعائلات.

. بناء وتطوير الكفاءات القيادية النسائية وإعدادها للتعامل مع التحديات المستقبلية.

. العمل على توفير المحفزات والآليات اللازمة لتبني وتطبيق الأفكار الجديدة المتعلقة بريادة المرأة للأعمال.