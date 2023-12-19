الامارات | فيلم «وونكا» في صدارة شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدّر فيلم «وونكا»، من بطولة الممثل تيموتيه شالاميه، شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما حقق انطلاقة قوية خارجاً، بحسب تقديرات نشرتها، أول من أمس، شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم، الذي رُشح بطله لنيل جائزة «غولدن غلوب» في فئة أفضل ممثل، عائدات قدرها 39 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة بين الجمعة والأحد الماضيين.

ويؤدي شالاميه دور صانع الشوكولا الشهير ويلي وونكا من رواية «تشارلي ومصنع الشوكولا» للكاتب رولد دال لكن بشخصية أكثر شباباً. وسبق أن أدّى كل من جين وايلدر وجوني ديب هذه الشخصية.

وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «ذي هانغر غايمز.. ذي بالاد أوف سنغبيردز آند سنيكس»، محققاً إيرادات بقيمة 5.8 ملايين دولار، في نتيجة ممتازة لفيلم يُعرض منذ خمسة أسابيع.

وتراجع فيلم «ذي بوي آند ذي هيرون» للمخرج الياباني هاياو ميازاكي والمرشح أيضاً لنيل جوائز «غولدن غلوب»، إلى المرتبة الثالثة بعدما كان متصدراً الترتيب، وحقق عائدات قدرها 5.2 ملايين دولار.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب «غودزيلا ماينوس وان» للمخرج الياباني تاكاشي يامازاكي مع إيرادات بلغت 4.9 ملايين دولار.

وحل خامساً فيلم «ترولز باند توغذر» محققاً أربعة ملايين دولار.