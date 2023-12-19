الامارات | تجليات العدسات حاضرة في مهرجان الفنون الإسلامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتح رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير المهرجان محمد إبراهيم القصير، معرض التصوير الضوئي «الإنسان والمكان»، بالتعاون مع جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، في مركز «06» التجاري، بحضور عدد كبير من الفنانين ومحبي التصوير.

وشمل المعرض 31 عملاً ضوئياً لمصورين إماراتيين وعرب، عكست جانباً حيوياً من الأمكنة في دولة الإمارات وخارجها.

وتقوم فكرة المعرض بتوظيف تفاعل الإنسان مع الأمكنة، وهو ما يتجلّى في الأعمال الضوئية التي تصور عدداً من بقاع العالم تعكس المدن، والوجوه، والناس، وحياتهم التي سوف يتابعها المشاهد بإعجاب من خلال أعمال تكوّنت بعدسات فنانين مبدعين يحملون رسالة فنية عبر الكاميرا.

وفي عملها، تحاول المصورة الفلسطينية نعمة سمير الناجي، أن تعكس المكان ومدى تفاعل الإنسان معه، إذ التقطت الصورة في الحرم المكي لمعتمر يصعد الدرج متجهاً نحو المسعى.

ويتضمن «الإنسان والمكان» أعمالاً متنوّعة ما بين المفاهيمي والتجريد لإعطاء منظور «تجليات»، لكي يرى المشاهد هذا التكوين الضوئي الجديد.