الامارات | توأما باندا مولودان في ألمانيا يصلان بسلام إلى الصين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل توأما باندا عملاقة مولودان في ألمانيا بسلام إلى مدينة تشنغدو بجنوب غرب الصين، أول من أمس، بحسب ما ذكرته قاعدة أبحاث تربية الباندا العملاقة بتشنغدو.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، بأنه تم نقل التوأمين اللذين يحملان اسم «منغ شيان» و«منغ يوان» باللغة الصينية، على متن طائرة شحن من طراز بوينغ «777 إف» تابعة لشركة الخطوط الجوية الصينية المحدودة. واستغرقت الرحلة ما يزيد على 10 ساعات.

وفي يونيو 2017 وصل والدا التوأمين، الأنثى «منغ منغ» والذكر «جياو تشينغ»، إلى حديقة حيوان برلين في ألمانيا مغادرين من تشنغدو، ليبدآ بذلك إقامتهما هناك لمدة 15 عاماً.

وبنت حديقة الحيوان حديقة باندا خاصة تبلغ مساحتها ما يقرب من 5500 متر مربع. وفي 31 أغسطس 2019، أنجبت «منغ منغ» شبلي الباندا التوأمين.

وبشكل عام تعود أشبال الباندا العملاقة المولودة في الخارج إلى الصين خلال فترة ما بين عامين وأربعة أعوام من عمرها لتجنب زواج الأقارب خلال فترة الإنجاب التي تمتد من عمر أربع إلى ست سنوات.