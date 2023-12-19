ما هي أسباب وأعراض الوذمة الوعائية الوراثية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

الوذمة الوعائية الوراثية، هي اضطراب وراثي نادر يتسبب في تورم متكرر في الأنسجة تحت الجلد وفي الطبقات العميقة من الجلد والأغشية المخاطية.

يحدث التورم عادة في الوجه والذراعين والساقين، ولكنها يمكن أن تحدث أيضًا في الجهاز الهضمي والمجرى التنفسي.

قالت الجمعية الألمانية لعلم الوراثة البشرية إن الوذمة الوعائية الوراثية هي مرض نادر ناجم عن خلل وراثي، أي خلل في المادة الوراثية.

وأوضحت الجمعية أن هذا الخلل الوراثي يؤدي إلى نقص في مادة تسمى "مثبط C1" أو خلل وظيفياً بها، مشيرة إلى أن وظيفة هذه المادة تتمثل في تثبيط بعض العمليات البيوكيميائية في الجسم لضمان وجود هرمون معين "البراديكينين" بالتركيز الصحيح.

وأضافت، أن أعراض المتلازمة تتمثل في تورم في الوجه والذراعين والساقين، بالإضافة إلى تورم في الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى أعراض مثل التشنجات والقيء والإسهال المائي.

وتابعت: "في الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي التورم إلى الاختناق أو انخفاض ضغط الدم أو الصدمة"

وأضافت: "هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى حدوث نوبات التورم، مثل التعرض للصدمات والتوتر النفسي والعدوى، والتغيرات الهرمونية عند النساء، والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى، بعض الأدوية تحفز حدوث التورم، مثل مثبطات ACE المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو وسائل منع الحمل الهرمونية، التي تحتوي على هرمون الإستروجين".

- طرق العلاج:

لا يوجد علاج نهائي للوذمة الوعائية الوراثية، ولكن يمكن علاجها بالأدوية التي تعمل على تقليل تكرار وشدة النوبات.

بالإضافة إلى الأدوية، يُنصح المريض بتجنب الأسباب التي يمكن أن تسبب التورم.

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