مشروب البرد السحري.. طريقة عمل ميكس الأعشاب بالعسل في البيت

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تقدم الكافيهات والمطاعم في البرد، مشروب شهير عبارة عن خليط من الأعشاب، مع العسل أو بدونه، وكذلك يضاف إليه أحيانا ليمون، وهو مشروب معروف بمحاربة البرد لاحتوائه على أعشاب ونباتات صحية غنية بفيتامين «سي»، مثل الليمون، بالإضافة إلى احتوائه على العسل المليء بالفوائد، بحسب الشيف زينب مصطفى على قناة «سي بي سي» سفرة.

طريقة عمل مشروب الأعشاب

عيدان قرفة

نصف ملعقة زنجبيل

نصف ملعقة كراوية

ينسون

عصير ليمونة

ملعقة صغيرة عسل نحل

طريقة التحضير

وضع عيدان القرفة مع الزنجبيل، والكراوية في ماء.

يرفع الخليط على النار حتى يغلي.

يترك يغلي لعدة دقائق.

يصفى من كافة الشوائب وكذلك أعواد القرفة.

يسكب الخليط على في أكواب.

يعصر الليمون على الأعشاب.

يضاف العسل بديلا عن السكر، للتحلية.

المشروب له مفعول كبير لمحاربة نزلات البرد والإنفلونزا.

مشروبات أخرى لمحاربة البرد

يغلى الينسون، مع القليل من العسل، واحد من مشروبات البرد القوية.

الكراوية والكاموميل أيضا يساعدا على تعزيز المناعة، وبالتالي محاربة نزلات البرد.

عصير البرتقال مع اليوسفي يُحارب البرد لاحتوائهم على فيتامين سي.

الزنجبيل من أقوى الأعشاب المحاربة للبرد يمكن إضافتها لمعظم المشروبات.

أوراق الجوافة أيضا ولبان الدكر تريح الصدر وتخفف من حدة الكحة.

كل تلك المكونات يمكن تناولها عن طريق غليها، وإضافة إليها المحليات أو أوراق النعناع التي تعزز الطعم.