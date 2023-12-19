دعاء للمواظبة على أداء الصلاة في أوقاتها.. علميه لأولادك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

غاية الأمهات أن تُعلم أبنائها المواظبة على أداء الصلاة في مواعيدها، إذ أن الصلاة عماد الدين وبها تستقيم الحياة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، دعاء يعينك ويعين أبنائك على أداء الصلاة في أوقاتها، إذ أنها كتابًا موقوتًا.

أداء الصلاة في وقتها

نصح الشيخ عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بعدم التقصير في أداء العبادات وخاصة الصلاة، فمن يُقصر في أداء العبادات والطاعات عليه بترديد دعاء النبي، صلى الله عليه وسلم-:«اللهم أعِنَّا على ذِكرِك وشُكرِك وحُسنِ عبادتِكَ»، وبذلك قد يكون إعانة له لإقامة الصلاة في وقتها.

أدعية للحفاظ على إقامة الصلاة

- اللهم إنِّي أسألك بكلِّ اسم هو لك، سمَّيت به نفسك، أن تعينني على القيام للصلاة، أنا ووالديّ وذريتي من يومنا هذا إلى يوم الدين.

- اللهم يا سامع الدعاء، يا ذا المنّ والعطاء، إن في الفجر أعظم لقاء، فلا تحرمنا إياه، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، إنك أنت السميع العليم.

- اللهم اعني على الصلاة وتقبلها مني يارب والله إني مقصر في صلاتي لكن رحمة ربي عظيمة اللهم أني أسألك الهداية يارب العالمين.

- ربي بشرني بما يسر الخاطر لي ولمن أحب واكتب لنا جميعا الخير الخيرة والتوفيق و الهداية.

يارب ارزقنا الهداية والإخلاص والإحسان والقبول والستر والعفو والعافية والتوبة والصدق وحسن الخاتمة والرزق الحلال الواسع والبركة ارزقنا حبك ورضاك والأنس بك اجعل القران ربيع قلوبنا والصلاة قرة أعيننا وانصر بنا دينك.

- اللهم اعني على الصلاة وتقبلها مني يارب يا كريم، والله إني مقصر في صلاتي لكن رحمتك أعظم.

- اللهم إني أسألك الهداية يارب العالمين، فاجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يارب يا رحيم.

- اللهم لا تغرب شمس هذا اليوم العظيم إلا وقد غفرت لي ورحمتني برحمتك الواسعة وحببتني إلى صلاتك يا الله يا كريم.

عفوت عنا يارب العالمين ربي بشرني بما يسر الخاطر لي ولمن أحب واكتب لنا جميعا الخير الخيرة والتوفيق والهداية.

- رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- اللهم أصلح حالي واجعلني من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين يارب العالمين.

- اللهم اهدي جميع المسلمين التاركين للصلاة وارزقهم الهداية والمواظبة عليها في أوقاتها.

- اللهم اهديني ولا تجعلني تارك الصلاة اللهم اجعلني هاديًا مهديًا لأداء فروضك.

- اللهم اشرح صدري للحق اللهم وفقني لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيتي إلى البر والتقوى وردني إليك ردًا جميلًا.