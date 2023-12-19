احذر.. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بألزهايمر

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت دراسة حديثة إلى أن النظام الغذائي الذي يعتمد على اللحوم الحمراء والأغذية فائقة المعالجة يزيد خطر الإصابة بمرض بألزهايمر.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة مرض الزهايمر الأمريكية، أن عوامل الخطر هي ارتفاع استهلاك الدهون المشبعة، واللحوم، خاصة الحمراء مثل الهامبرجر والمشويات، والمصنعة، مثل النقانق، والأطعمة فائقة المعالجة، وفقًا لموقع "devonlive".

وعلى سبيل المثال، تزيد اللحوم خطر الإصابة أكثر من غيرها بزيادة عوامل الخطر مثل الالتهاب، ومقاومة الأنسولين، والإجهاد التأكسدي، والدهون المشبعة.

وأضافت، وهناك أطعمة تقلل من الإصابة بألزهايمر مثل الخضر الورقية الخضراء، والفواكه، والخضراوات الملونة، والبقول، والمكسرات، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والحبوب الكاملة.

وقال البروفيسور الأمريكي إدوارد جيوفانوتشي، من جامعة هارفارد في بوسطن: "تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا، والذي يركز على الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة، لديهم خطر أقل للإصابة بالمرض".