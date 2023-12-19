3 أنواع فواكه تجنب تناولها ليلا.. تسبب مشاكل صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من فائدة الفواكه للجسم بسبب محتواها العالي من الألياف والعناصر الغذائية، إلاً أن هناك أنواع منها تجنب تناولها ليلًا، لأسباب مٌختلفة أولها أنها تسبب الذهاب للحمام أكثر من مرة وهو أمر مُزعج خاصًة في هذا الطقس البارد، وتضر بالجسم أكثر من نفعها، بحسب موقع «هيلث لاين» البريطاني.

فواكه لا تتناولها ليلًا

البداية من الموز الذي يحذر أطباء التغذية العلاجية من تناوله أثناء الليل، لأن الجسم يستغرق بعض الوقت لهضمه، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يزيد من درجة حرارة الجسم، مما قد يُعيق نومك، وإذا كنت مصابًا بالإنفلونزا، يُؤدي ذلك إلى تفاقم نزلات البرد والسعال إذا تم تناوله ليلاً.

الجوافة

تعتبر الجوافة من الفواكه اللذيذة، لكن تناولها قبل النوم كارثة، لأنها مليئة بالألياف ويمكن أن تُسبب الغازات والانتفاخ إذا لم تمنح جسمك الوقت الكافي لهضمها، ويمكنك حتى أن تعاني من تقلصات في المعدة.

البرتقال

أما البرتقال يعتبر ضمن فاكهة الشتاء الشهيرة المليء بفيتامين «C»، لكن تناوله ليلًا ليس بالفكرة الجيدة، لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الحموضة، مما يجعله غير صالح للاستهلاك، ويُمكن أن يؤدي الحمض الموجود فيه إلى حرقة المعدة أو الحموضة أو الارتجاع الحمضي عند الاستلقاء، مما يُسبب عدم الراحة أثناء النوم ليس هذا فحسب، بل يُمكن أيضًا أن يزيد من تكرار استخدام الحمام ليلاً.

وقال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه لـ«هن» أن تناول الفواكه بشكل عام أمر جيد، لكن بالنسبة لتناول الموز والسكريات، والفواكه الغنية بالسكر في أوقات متأخرة من الليل من الأمور التي تؤدي إلى حدوث انتفاخات وتقلصات وعدم التركيز وبعض الاضطرابات.