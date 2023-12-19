"العرعر".. نبات يقي من النوبة القلبية والتخثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الطبيب الروسي سيرجي أجابكين فوائد نبات العرعر الصنوبري للوقاية من النوبات القلبية والتخثر.

قال سيرجي: "إن ثمار العرعر الناضجة تحتوي على مواد عطرية وغيرها من المواد المفيدة، ويمكن استخدامها في الطعام"، وفقًا لوكالة " فيستي. رو" الروسية.

الفوائد الصحية لنبات العرعر:

- تحسين الهضم:

يساعد العرعر في تحسين عملية الهضم عن طريق تحفيز إفراز عصارة المعدة، كما أنه غني بخصائص مضادة للالتهابات، ما يساهم في تخفيف الأعراض المرتبطة باضطرابات الجهاز الهضمي، مثل التهاب القولون التقرحي.

- خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية:

يساعد أيضًا علي خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وهذا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

- منع تجلط الدم:

لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، والتي لها خصائص مضادة للتخثر، قد يساعد هذا في منع تجلط الدم، وهو عامل خطر للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- آثار جانبية لنبات العرعر:

بشكل عام، يعتبر نبات العرعر آمنًا للاستهلاك، ومع ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية، مثل:

اضطراب المعدة.

الغثيان والقيء.

الإسهال.

حساسية الجلد.

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل إضافته إلى الطعام.

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