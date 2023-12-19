منظف سحري لإزالة الشحوم من الأواني المحترقة.. التكلفة لن تزيد عن 10 جنيهات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تلميع المواعين والأواني الصعبة من أصعب الأعمال المنزلية، لأنها تكون مليئة بالشحوم والدهون، والحروق نتيجة الطهي المتكرر بالزيت، أو السمنة وغيرها، لذلك تسعى ربات البيوت بكل الطرق للتخلص منها، وتسعى دائما للعثور على منظف سحري يساعدها في إزالة تلك الشحوم، وفيما يلي، مكون سحري طبيعي يمكنك عمله في البيت يخلصك نهائيا من دهون المواعين، أو أي أواني أخرى صعبة التنظيف.

ما هو المنظف السحري؟

توجد بعض مكونات المنظفات السحرية والسريعة في المنزل، مثل صودا الخبز والخل، فهي كمنظفات منزلية فعالة لجميع الأغراض، والأفضل من ذلك، أنها لا تُكلف شيئًا تقريبًا، ففي المرة الواحدة التي تنظفين فيها الأواني تكلفك 10 جنيهات فقط، لذلك في المرة القادمة التي لديك فيها كثير من المواعين والأواني، ولم يعد لديك منتج التنظيف المفضل لديك، لا تذهب إلى المتجر، ووفري في الميزانية، وجربي خلط إحدى هذه الوصفات لمنظفات منزلية الصنع تخلصك من الأوساخ وموفرة للغاية، بحسب موقع Good Housekeeping المتخصص في شؤون المنزل.

مكونات المنظف وما تحتاج إليه

منظف ​​معطر لجميع الأغراض:

كمية من الخل الأبيض.

نفس الكمية من الماء.

قشر الليمون.

أغصان الروزميري.

تخلط المكونات السابقة معاً، ثم تسكب في زجاجة رذاذ، ثم ترج.

تترك لمدة أسبوع قبل الاستخدام.

بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك استخدام المنظف المنزلي متعدد الأغراض في المواعين.

إلى جانب الرائحة المنعشة، يساعد قشر الليمون في تعزيز قوة التنظيف.

تحذير: لا تستخدم المنظفات الحمضية على الجرانيت، لأنها ستحفره.

ويجب التعامل بحذر مع الفولاذ المقاوم للصدأ.

منظف ​​المطبخ ومزيل الروائح الكريهة

بعد الانتهاء من تنظيف الأطباق والمواعين، يمكنك استخدام هذا المحلول لتنظيف الأسطح، والتخلص من الروائح الكريهة:

4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز

1 لتر ماء دافئ

وذلك لتنظيف طاولات المطبخ والأجهزة والجزء الداخلي من الثلاجة، كل ما تحتاجه هو صودا الخبز.

حيث إنه تُعد صودا الخبز مزيلًا رائعًا للروائح الكريهة ويمكن استخدامها لتلميع أحواض وأجهزة الفولاذ المقاوم للصدأ.

لإزالة الروائح الكريهة، استخدم محلول صودا الخبز المصنوع منزليا أو اسكب صودا الخبز مباشرة في المصرف لإزالة الروائح الكريهة.

لتلميع وإزالة البقع من الفولاذ المقاوم للصدأ، اصنعي عجينة من صودا الخبز والماء.

ضعه بقطعة قماش مبللة وافركه بلطف في اتجاه حبيبات المعدن.