ما هي فوائد مكملات فيتامين د؟

محمد اسماعيل - القاهرة - فيتامين د هو فيتامين أساسي يؤدي دورًا مهمًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك امتصاص الكالسيوم وصحة العظام والأسنان والجهاز المناعي والعضلات.

يمكن الحصول على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس أو من خلال تناول الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية، وفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

في فصل الشتاء، يكون من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس، لذلك قد يكون تناول المكملات الغذائية أمرًا مهمًا.

ونظرا لأن إنتاج فيتامين د يعتمد على الأشعة فوق البنفسجية، فإن هذا يشير إلى أن قدرتنا على إنتاجه تنخفض في أشهر الشتاء.

ويمكن تحقيق ذلك إما عن طريق تناول المكملات الغذائية، أو تناول بعض الأطعمة الغنية بفيتامين د، بما في ذلك الأسماك الدهنية، مثل الرنجة والماكريل والسلمون البري.

الفائدة الأكثر شهرة هي صحة العظام، يمكن أن يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يساعد على بناء عظام قوية وصحية.

في البالغين، يؤدي انخفاض مستوياته إلى آلام في العظام وألم وضعف في العضلات، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بتلين العظام، والذي يؤدي إلى إضعاف العظام أو تليينها.

بالإضافة إلى، تثبيط الاستجابات المناعية الالتهابية، والتي يمكن أن تحمي من أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وجدت الدراسات أيضًا أن مكملات فيتامين د قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بشكل عام، مكملات فيتامين د آمنة وفعالة، وغالبًا ما يوصى بها للأشخاص الذين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د من أشعة الشمس.

ومع ذلك، من المهم استشارة الطبيب قبل تناول أي مكملات غذائية، وخاصة إذا كنت تعاني أي مشاكل صحية.

اقرأ أيضًا:

6 فوائد تفعلها شوربة العظام لجسمك.. مفأجاة

4 فئات ممنوعون من تناول المحشي- هذا ما سيحدث لهم

"تظهر على فمك".. عرض خطير ينذر بإصابتك بمرض السكري

تظهر على الساقين.. 3 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

"وجع خلف الرقبة".. علامات إذا ظهرت فجأة حول رقبتك احذرها