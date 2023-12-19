بشعر قصير.. من هي ملكة جمال فرنسا 2024 التي تواجه اتهامات بالتحيز؟

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

جمالها طبيعي، فهي كما وصفها الجمهور بلا حقنة فيلر أو بتوكس، وهو ما جعلها واحدة من أكثر ملكات الجمال جاذبية في العالم، وأصبح صدى إيف جيل، ملكة جمال فرنسا واسعا خاصة في كل ما يتعلق بالتجميل، لكن بعد مرور أيام قليلة على المسابقة، وٌجهت عدة اتهامات بالتحيز لملكة جمال فرنسا 2024، فهو اللقب الذي حصلت عليه مؤخرا، لكن لماذا اتهمت بذلك، ومن هي تلك الفتاة ذات الشعر القصير التي تدعم الجمال الطبيعي؟.

اتهامات التحيز بسبب الشعر القصير

واجهت إيف، ملكة جمال فرنسا 2024، اتهامات بالتحيز لأنها قررت أن تكون بشعر قصير يٌشبه شعر الرجال، بعد عقود كان فيه الشعر الطويل هو رمز جمال المرأة، ولكن إيف قالت إن شعرها الطبيعي قصير وفضلت أن تكون على طبيعتها، وبحسب مجلة بيبول.

وأوضحت إيف، «لا ينبغي لأحد أن يملي عليك من أنت»، مضيفة بعد فوزها «لقد اعتدنا رؤية ملكات جمال بشعر طويل، لكنني اخترت مظهرًا محايدًا جندريًّا بشعر قصير»، مضيفة أن «كل امرأة مختلفة، وجميعنا فريدات».

اتهم البعض مسابقة ملكة جمال فرنسا، بأنها متحيزة، وأنها مٌسيسة، رغم أن نصف الأصوات هو من تصويت الجمهور عبر التليفون، والنصف الآخر للجنة التحكيم.

وقالت إحدى الجماهير عبر السوشيال ميديا بعد الضجة التي أٌثيرت حول المسابقة، «ربما لا تكون ملكة جمال فرنسا الجديدة رائعة في نظركم، لكنّ اعتبارها أنها تمثل ثقافة مُناهضة للتمييز والتحيز، لأنّ شعرها قصير إنه أمر مثير للسخرية».

من هي ملكة جمال فرنسا 2024؟

- اسمها إيف جيل.

- تبلغ ملكة جمال فرنسا 2024 من العمر 20 عاما.

- تميز شكل إيف بالشعر القصير للغاية، واستغنت عن الاكستنشن الذي يزيد من حجم الشعر أو يطيله.

- تمثل إيف منطقة «نور با دو كاليه»، بفرنسا.

- انحدرت إيف من قرية بالقرب من مدينة دنكيرك في شمال فرنسا.

- حصلت على لقب ملكة جمال فرنسا 2024، خلال حفلة أقيمت في مدينة ديجون الفرنسية.

- توجب باللقب أمام تقريبا 5000 متفرجا من محبي مسابقة ملكات الجمال.

- قالت إن مشاركتها في المسابقة تعبر عن تنوع النساء الفرنسيات.

- وتعتبر ملكة جمال فرنسا 2024، هي الوحيدة التي لها شعر قصير بين كافة المتسابقات.