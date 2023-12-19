نصائح مهمة لتنظيم الأجهزة الكهربائية بالمنزل.. حافظي عليها ووفري في الفاتورة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لا تخلو المنازل من الأجهزة الكهربائية، لكن كثيرا ما تقع ربات البيوت في خطأ اختيار الأماكن المناسبة لها، وهو ما يجب أن الانتباه إليه حتى لا يؤثر على فاتورة الكهرباء وسلامة الأجهزة، للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة، لذلك نقدم لكم طريقة ترتيب الأجهزة الكهربائية بالشكل الأمثل، للتمكن من أداء مهمتها بكفاءة، دون التأثير على الكهرباء، وفي الوقت ذاته استغلال الأماكن بطريقة صحيحة.

ترتيب الأجهزة الكهربائية

أوضح حمادة فاروق، فني كهرباء وصيانة، خلال حديثه لـ«هُن»، أنه يوجد أجهزة تستهلك أكبر قدر من الكهرباء في المنزل، وهو ما يجب الانتباه لترتيبها، وفقًا لفتحات التهوية: «لازم أبعد مصدر التلاجة والبوتوجاز عن بعض عشان متأثرش على سحب الكهرباء، وده كمان بيكون خطر شديد، واحتفظي بالملحقات الخاصة بأجهزتك المنزلية في مكان واحد، كمحضر الطعام والخلاط الكهربائي وقلاية الطعام الكهربائية، وابعديهم عن مصدر الكهرباء».

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وقدم فاروق، نصائح لترتيب الأجهزة، تمثلت في التالي:

- البوتوجاز لا تضعيه تحت النافذة، لأن الهواء يطفئ النار، وفتحه وغلقه أكثر من مرة يعرضه إلى استهلاك كهرباء أكبر، فضعيه بقدر الإمكان بجانب حائط فارغ أو بجانب أي أجهزة إلا الثلاجة.

- الثلاجة لا يجب وضعها في مكان عالي الرطوبة، لأنها تعمل 24 ساعة، حتى يمر الهواء بأريحية، وأفضل مكان لها بجانب الغسالة.

- الغسالة لا تتأثر عند ضعها في أي مكان، لكن يفضل وضعها في الحمام، إذا كانت مساحته تكفي، مع تجنب وضع الغسالة في وجهة الماء مباشرةً، إذا كانت تعمل بالكهرباء.

- تجنب وضع الكاتل فوق الميكرويف، حتى لا تخرج منه الحرارة الزائدة، وذلك ضرر كبير قد يجعل الأجهزة تنفجر.

- غسالة الأطباق حتى تستخدم بكامل طاقتها، يجب وضعها بجانب رخامة المطبخ، أي على سطح مستوي، حتى لا يتأثر مخرج المياه فيها.

- التليفزيون من الأفضل أن يكون على منضدة، ويجب أن يتم إزالة الفيشة من المقبس بعد انتهاء الاستخدام، موضحا أن ذلك يقلل كثيرًا من إهدار الكهرباء.

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كيفية توزيع أجهزة المنزل الصغيرة

نقدم لكم بحسب «greenlogic»، الموقع المتخصص في شئون المنزل، نصائح لتوفير المساحة:

- احفظي الأدوات كثيرة الاستعمال في أدراج المطبخ العلوية للوصول إليها بسهولة.

- خزني الأجهزة التي لا تستخدميها في الرفوف العلوية القصوى أو السفلية.

- للحد من الفوضى التي تحدث عليك وضع الأشياء في الصناديق، لتفادي الفوضى.