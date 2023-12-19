مخاطر غير متوقعة للمسكنات المنومة.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - النوم هو حاجة أساسية للإنسان، فهو يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.

ولكن عندما يعاني الشخص من الأرق، فقد يلجأ إلى تناول المسكنات المنومة للحصول على قسط من النوم.

وعلى الرغم من أن المسكنات المنومة يمكن أن تكون فعالة في علاج الأرق، إلا أنها تؤدي أيضًا إلى عواقب سلبية غير متوقعة، وفقًا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

وأشار باحثون من جامعة هونغ كونغ بالصين، إلى أن تناول الأدوية المهدئة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

وشملت الدراسة 20 دراسة وصفية أجراها علماء من 11 دولة شملت ستة ملايين شخص، وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين يتناولون المسكنات المنومة يزداد خطر إصابتهم بكسور العظام بنسبة 32% و41%، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها.

وأوضح الباحثون أن هذه الزيادة في خطر الإصابة بكسور العظام قد تكون بسبب تأثير المسكنات المنومة على كثافة العظام، حيث تؤدي إلى زيادة فقدان الكالسيوم من العظام.

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