5 أطعمة لا تتوقعها تجعلكِ تبدو أصغر سناً

محمد اسماعيل - القاهرة - العمر مجرد رقم، ولكن هناك طرقاً يمكن أن تساعدك على الشعور والحفاظ على مظهرك أصغر سناً، ولعل إحداها هو اتباع نظام غذائي صحي يشمل الأطعمة التي يمكن أن تساعد على حماية خلاياك من التلف.

في هذا التقرير، نذكر لكم بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور والحفاظ على مظهرك أصغر سناً، وفقًا لموقع "تايمز أوف إنديا".

1. التفاح

لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه غني بالألياف الغذائية والفلافونويد، ما يقلل الالتهاب في الجسم، ويزيد معدل الأيض.

2. المكسرات

نظرًا لأنها غنية بالدهون والألياف الصحية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل مرض السكري وأمراض القلب.

3. بذور الحلبة

يساعد تناولها على تقليل الأنسجة الدهنية في الجسم ورفع الإنزيمات الهاضمة، وضبط مستويات الجلوكوز في الدم ومضادات الأكسدة وحساسية الأنسولين.

4. بذور الكتان

لاحتوائها على كمية عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية، وهي دهون ضرورية لصحة القلب والعقل.

5. الأفوكادو

بفضل محتواه من البوتاسيوم والكثير من الدهون الصحية، لذا يمكن أن يساعد استهلاكه في الحفاظ على مرونة البشرة وتغذية الشعر وخفض ضغط الدم.

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