الامارات | القرية العالمية: كل هذه المفاجآت بانتظاركم ليلة رأس السنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن احتفالاتها المميزة بحلول العام الجديد مع ضيوفها.



ودعت الوجهة الشهيرة العائلات والضيوف للانضمام إليها ومشاركتها احتفالات رأس السنة الجديدة سبع مرات، والتي ستكون متزامنة مع احتفالات سبع دول من أنحاء العالم بدخول العام الجديد.

وستنطلق احتفالات القرية العالمية من المسرح الرئيسي بعروض الألعاب النارية المذهلة التي ستضيء أفق الوجهة، بدايةً بالعد التنازلي لدخول العام الجديد في الصين في تمام الساعة الثامنة مساءً، ومن تايلند في تمام التاسعة مساءً، وبنغلاديش الساعة 10، والهند 10:30، وباكستان 11 مساءً، فيما ستجري أضخم الاحتفالات عندما تشير الساعة إلى منتصف الليل في الإمارات، وأخيراً مع تركيا في الواحدة بعد منتصف الليل.

وإلى جانب الفعاليات والعروض الترفيهية المميزة والألعاب النارية الساحرة، يمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في أكثر من 3500 منفذ للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول ألذ المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة، والتي تتيح جميعها للضيوف تجارب عائلية غامرة تأخذهم في رحلة بديعة إلى عالمٍ أكثر روعة.

وتفتح القرية العالمية أبوابها الساعة الرابعة عصراً، ومُدِّدت ساعات العمل حتى الواحدة بعد منتصف الليل خلال الفترة الممتدة من 24 حتى 30 ديسمبر الجاري، وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل في 31 ديسمبر الجاري الذي سيقتصر الدخول فيه للسيدات والعائلات حصرياً، ليتسنى للضيوف الاستمتاع بجميع الاحتفالات التي تقدمها القرية العالمية بمناسبة قدوم العام الجديد.