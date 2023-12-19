تضرب الإسكندرية اليوم.. كيف تحمي طفلك من مخاطر «نوة الفيضة الكبرى»؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

ينتهي العام بمجموعة من النوات التي تؤثرعلى حالة الطقس، منها نوة الفيضة الكبرى التي قدرت الهيئة العامة للأرصاد ، أن تبدأ في محافظة الأسكندرية اليوم، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورياح، وتعلو أمواج البحر بشكل كبير، حتى تتعدى سور الكورنيش إلى الطريق، ما يشكل خطرًا على الأطفال في حال اقتربوا من البحر في هذه الأيام، بجانب مخاطر أخرى يتعرضون لها في أوقات المطر.

بداية نوة «الفيضة الكبرى»

ومع بداية نوة الفيضة الكبرى، احرصي على ألا يقترب طفلك من البحر، كما يجب تأجيل الرحلات إلى الإسكندرية -إذ تفضل بعض الأسر أن تذهب إليها في فصل الشتاء، وقضاء بعض الوقت على شاطئ البحر،- حتى لا يتعرض الأطفال للخطر، بسبب علو الأمواج التي تتخطى الحواجز وتصل إلى الطريق.

نصائح لحماية الطفل في الطقس الممطر

يصاحب نوة الفيضة الكبرى سقوط أمطار غزيرة، تحديدا على الإسكندرية والسواحل الشمالية، كما يشهد شمال الوجة البحري فرص سقوط امطار خفيفة على فترات متقطعة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد.

وفي تصريح لـ«هن»، حددت باكينام محمد، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، ومدربة الإسعافات الأولية، كيفية تعامل الأطفال مع الأمطار بحرص خلال فصل الشتاء، من خلال التالي:

- يجب على الطفل البقاء على مستوى مرتفع عن سطح الأرض، وعدم ترك الملابس تلمس مياه الأرض والمواد الكيميائية.

- الحذر والابتعاد عن ملامسة الأسلاك الكهربائية.

- عدم الاقتراب من الأسلاك المتدلية من أعمدة الإنارة.

- ارتدِاء غطاء وجه مناسبًا أو قناعًا للوجه.

- ارتداء ملابس ثقيلة حتى لا يتعرض الطفل لنزلات البرد.

- السير فى منتصف الطريق بالشوارع الداخلية أو الصعود على الرصيف، حتى لا تتعرض للصعق الكهربائي أثناء نزول المطر الغزير.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

- بعد عودة الطفل من الخارج، يجب غسل الوجه والرقبة والأرجل بماء مباشر من الصنبور.

- تنظيف جميع الملابس من مياه الأمطار، وتغييرها بأخرى نظيفة.