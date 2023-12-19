تحذير لمرضى حساسية الصدر.. «البطاطين» خطر على صحتك في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

البطانية أو اللحاف، لا بديل عنهما للتدفئة خلال ساعات الليل، لكن الوضع يخلتف تماما بالنسبة لمرضى الحساسية، فلا يجب عليهم أبدا استخدام البطانيات، إذ ينصح أطباء الحساسية والمناعة باستبدالها بأنواع اخرى من الألحفة، تكون أكثر أمانًا عليهم، ولا تعرضهم لمضاعفات، وتمنحهم القدرة على نوم هادئ ليلًا.

ما خطورة البطانية على مرضى الحساسية؟

بحسب تصريح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«هن»، يجب على مرضى الحساسية الحرص عند اختيار ملابسهم والأغطية الشتوية، ويفضل الابتعاد عن البطاطين في حالتين، إذا كانت مخزنة لفترات طويلة، أو تحتوي على وبر: «البطاطين بتشكل خطر على مريض الحساسية، لو هي مخزنة أو مصنوعة من أقمشة فيها وبرة، دول بيكونوا سبب رئيسي لتهيج حساسية الصدر، والأفضل استخدام الألحفة الفايبر، وبشكل عام ممنوع على مرضى الحساسية استخدام الملابس اللي فيها وبر».

أقمشة آمنة لمريض الحساسية

لا تعتبر البطانية وحدها عامل الخطر على مريض الحساسية، لكن يمكن أن تتسبب ملاءات السرير في تهيج حساسية الصدر، لذلك ينصح باستخدام ملاءات مصنوعة من مواد آمنة، مثل: الحرير، والقطن المصري، والايوسل، والقطن، والخيزران، بحسب موقع «purple» الذي عرض فوائد كل نوع، منهما مزايا القطن المصري، التي تتميز أليافه الطويلة بأنها أكثر قدرة على الامتصاص والتهوية وامتصاص الرطوبة من نظيرتها القطنية العادية.

نصائح للتغلب على مسببات الحساسية

اغسل ملاءاتك بانتظام:

اغسل ملاءاتك بانتظام سواء كان لديك ملاءات مضادة للحساسية أم لا، إذ يجب عليك غسل ملاءات السرير بالماء الساخن مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، في درجات حرارة عالية حتى تقتل عث الغبار والجراثيم والكائنات المجهرية الأخرى، التي قد تكون لديك حساسية تجاهها.

وبالنسبة لمواد الفراش الأخرى التي يصعب غسلها قليلًا، اتركها في ضوء الشمس الساطع لمدة ساعة كل أسبوع، إذ تقوم الأشعة الفوق بنفسجية بتطهير الفراش الخاص بك، بينما الحرارة نفسها يمكن أن تقتل مسببات الحساسية الأخرى.

خذ حماما قبل النوم:

واحدة من أبسط الطرق للحد من الحساسية الليلية لديك وزيادة جودة نومك، هي الاستحمام بالماء الدافئ، لأن الاستحمام ينظف جسمك من جميع المواد المسببة للحساسية المحتملة التي تحملها في السرير، مما يقلل من احتمالية إثارة الحساسية عندما تكون في نوم عميق.

- ابعد الحيوانات الأليفة عن سريرك:

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم عندما يكون صديقك ذو الفراء بجوارك، فقد يعني ذلك أن فرو حيوانك الأليف، يسبب إثارة الحساسية الخاصة بك، ولتقليل حالات الحساسية، ابقِ حيوانك الأليف بعيدًا عن سريرك.