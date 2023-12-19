تناولها على معدة فارغة.. 5 مشروبات تخفض الكوليسترول

محمد اسماعيل - القاهرة - الكوليسترول هو مادة شمعية موجودة في كل خلية في الجسم، وهو ضروري لإنتاج الهرمونات والفيتامينات والهرمونات الجنسية.

وهناك العديد من الطرق لخفض مستويات الكوليسترول، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، كما تساعد بعض المشروبات في خفض مستوياته، خاصة إذا تم تناولها على معدة فارغة، وفقًا لموقع "WIO News".

1. عصير الطماطم

غني بالألياف والنياسين والليكوبين، ويلعب دورًا حيويًا في تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم.

2. ماء بالعسل والثوم

كما يساعد تناول مزيج من الثوم والعسل والماء على الريق في خفض مستويات الكوليسترول.

3- حليب الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مضاد للأكسدة له خصائص مضادة للالتهابات، كما يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

4- الشاي الأخضر

أحد أشهر المشروبات الصحية في العالم، ويرجع ذلك إلى محتواه العالي من مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي لها فوائد صحية عديدة.

5- عصير الزنجبيل والليمون

كوب من الماء الدافئ مع الليمون والزنجبيل على الريق، مشروب فعال لتنظيم مستويات الكوليسترول.

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