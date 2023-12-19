إذا شعرت بهذه الأعراض فأنت مصاب بالسكتة الدماغية.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

السكتة الدماغية هي حالة طبية خطيرة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ويمكن أن تؤدي إلى تلف الدماغ أو الموت.

وهناك نوعان رئيسيان من السكتات الدماغية، السكتة الدماغية الإقفارية والسكتة الدماغية النزفية.

والسكتة الدماغية البسيطة هي نوع من السكتة الدماغية الإقفارية التي تستمر عادةً لبضع دقائق فقط.

فيما يلي، نذكر لكم أسباب وأعراض السكتة الدماغية البسيطة، وفقًا لما ورد في موقع "Webmd".

- الأعراض:

ترهل الوجه.

تدلى عينيك أو فمك على جانب واحد.

صعوبة التحدث.

تنميل وخدر الذراع.

مشاكل التوازن.

عدم وضوح الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما.

عدم القدرة على تحريك جانب واحد من جسمك.

الارتباك وصعوبة فهم الآخرين.

الدوخة.

صداع مفاجئ وشديد.

صعوبة في البلع.

- الأسباب:

تتشكل الجلطات عندما تتراكم اللويحة في الشرايين، مثل الشرايين التي تؤدي إلى الدماغ، يمكن أن تتسبب الجلطات أو انسداد الشرايين في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الصغيرة.

- طرق الوقاية:

1. اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وقليل الملح وغنيًا بالألياف، مع الكثير من الفواكه والخضار.

2. الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكر.

3. أخذ قسط كاف من النوم.

4. الإقلاع عن التدخين.

5. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

6. الحفاظ على وزن صحي.

اقرأ أيضًا:

6 فوائد تفعلها شوربة العظام لجسمك.. مفأجاة

4 فئات ممنوعون من تناول المحشي- هذا ما سيحدث لهم

"تظهر على فمك".. عرض خطير ينذر بإصابتك بمرض السكري

تظهر على الساقين.. 3 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

"وجع خلف الرقبة".. علامات إذا ظهرت فجأة حول رقبتك احذرها