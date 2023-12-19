الامارات | يسدّد لزوجته طعنة قاتلة بعد عِشرة عمر طويل.. إثر مشاجرة حول الفطائر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدت مشاجرة بين زوجين مسنين حول مجموعة فطائر، لقتل أحدهما الآخر بطعنة قاتلة.

وقال مكتب المدعي العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا إن ستيفن شوارتز (85 عاماً)، طعن زوجته شارون شوارتز (81 عاماً)، في منزلهما، ما أدى إلى مقتلها.

وقال مكتب المدعي العام الأميركي في بيان أعلن فيه الاعتقال، إن ستيفن شوارتز «لم يرغب في تناول الفطائر التي أعدتها (زوجته) فطعنها في ظهرها». وردت الشرطة على بلاغ عن حادث طعن، وعثر على شارون شوارتز مصابة، فيما أصيب الزوج بجروح ذاتية كما يبدو.

ونقل كلاهما إلى المستشفى، حيث توفيت الزوجة.

ووفقاً لإفادة الشرطة المقدمة في القضية الجنائية، قال الزوج إنه كان لديه نفور من الطعام، وكانت زوجته تحاول أن تجعله يأكل، فجرى جدال، موضحاً أنه يعاني من حالة مرضية من تناول الطعام والاكتئاب، مضيفاً أن زوجته لا تستحق الموت، وأنه يتمنى لو أنه هو مات أيضاً، بحسب إفادة الشرطة.

وفي مقابلة لاحقة، أخبر المحققين أنه وزوجته مرتبطان منذ 40 عاماً، وأنه أحبها وكان يصلي أن يكون القتل مجرد وهم، وفقاً لوثيقة أخرى للشرطة قدمت إلى المحكمة.

وحسب محطة «أن بي سي» فإن الرجل كان يتعافى من سكتة دماغية في ذلك الوقت.

وقال مكتب المدعي العام الأميركي إن ستيفن شوارتز متهم بالقتل من الدرجة الثانية، مشيراً إلى أن قاضي المحكمة العليا أمر باحتجاز شوارتز دون كفالة الخميس الماضي. ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في الثاني من يناير المقبل.