تظهر في الوجه… علامة تكشف إصابتك بنوع سرطان قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يمكن أن يواجه بعض الأشخاص علامات في الوجه تكشف عن الإصابة بمرض شرس وقاتل، مثل سرطان البنكرياس، لذا من الضروري عدم التهاون مع أي تغيرات تظهر على الجسم.

في السطور التالية، سوف نتعرف على أعراض سرطان البنكرياس، وفقًا لما ذكرته جمعية السرطان الأمريكية.

أعراض سرطان البنكرياس التي تظهر على الوجه

اليرقان والأعراض المصاحبة له

اليرقان هو عبار عن اصفرار العينين والجلد، وغالبًا ما يعاني معظم الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس من اليرقان كأحد الأعراض الأولى.

مع العلم يحدث اليرقان بسبب تراكم البيليروبين وهي مادة لونها أصفر داكن، يفرزها الكبد، وغالبًا ما تتكون السرطانات التي تبدأ في أول البنكرياس بالقرب من القناة الصفراوية المشتركة، لذا يمكن لهذه الخلايا السرطانية أن تضغط على القناة وتسبب اليرقان وهي لا تزال صغيرة إلى حد ما، مما قد يساعد في بعض الأحيان إلى اكتشاف هذه الأورام في مرحلة مبكرة.

لكن الخلايا السرطانية التي تصيب البنكرياس نفسه أو الجزء الأخير منه، لا تضغط على القناة حتى تنتشر عبر البنكرياس، ومع مرور هذا الوقت، غالبًا ما يكون السرطان قد انتشر خارج البنكرياس، وتحديدًا إلى الكبد وبالتالي يصاب الشخص باليرقان، نتيجة لحدوث خلل في عمل جهاز الكبد.

وهناك علامات أخرى لليرقان بالإضافة إلى اصفرار العينين والجلد:

1- البول الداكن: في بعض الأحيان، تكون العلامة الأولى لليرقان هي البول الداكن، نظرًا لزيادة مستويات البيليروبين في الدم، يصبح البول بني اللون.

2-البراز ذو اللون الفاتح أو الدهني: يساعد البيليروبين عادة في إعطاء البراز لونه البني، إذا كانت القناة الصفراوية مسدودة، فقد يكون البراز فاتح اللون أو رمادياً، وأيضًا، إذا لم تتمكن إنزيمات الصفراء والبنكرياس من الوصول إلى الأمعاء للمساعدة في تكسير الدهون، فقد يصبح البراز دهنيًا وقد يطفو في المرحاض.

3- حكة في الجلد: عندما يتراكم البيليروبين في الجلد، يمكن أن تشعر بالحكة ويتحول لون الجلد إلى الأصفر.

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