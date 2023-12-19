يحارب السرطان.. تناول هذا المشروب صباحًا له فوائد غير متوقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

الأفوكادو فاكهة استوائية غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، بما في ذلك الألياف والدهون الصحية، ومضادات الأكسدة.

ويقول الدكتور أسامة صلاح أخصائي التغذية العلاجية والسمنة تناول كوب واحد من الأفوكادو صباحا أحد أفضل الطرق للحصول على هذه الفوائد.

وأشار في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن كوباً من الأفوكادو صباحا يعزز صحة القلب، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، لافتا أنها تقلل من خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

وأضاف أخصائي التغذية أن الأفوكادو يحسن من صحة الهضم، لأنه غني بالألياف، التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء والحماية من الإمساك.

وأكد أسامة صلاح على أن الأفوكادو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر الإصابة بالسرطان وخصوصًا سرطان القولون والرئة.

وخلال حديثه قدم عدة فوائد أخرى تتمثل في ما يلي:

١- الحفاظ على الوزن.

٢- تعزيز صحة البشرة.

٣- تعزيز إنتاج الكولاجين.

٤- زيادة التركيز.

٥- تنظيم فوائد الدماغ.

اقرأ أيضًا:

6 فوائد تفعلها شوربة العظام لجسمك.. مفأجاة

4 فئات ممنوعون من تناول المحشي- هذا ما سيحدث لهم

"تظهر على فمك".. عرض خطير ينذر بإصابتك بمرض السكري

تظهر على الساقين.. 3 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

"وجع خلف الرقبة".. علامات إذا ظهرت فجأة حول رقبتك احذرها