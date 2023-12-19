عنصر مهم في طعامك يخفض الكوليسترول في الدم ويحمي من أمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يعاني الكثير من الناس من ارتفاع الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها خفض الكوليسترول، بما في ذلك تناول الأدوية أو إجراء تغييرات في النظام الغذائي.

أظهرت الأبحاث أن الماغنيسيوم قد يكون سلاحًا سريًا لخفض الكوليسترول. حيث يعمل المغنيسيوم على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وفقا لما جاء بموقع "Helthsite".

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات الماغنيسيوم لمدة 12 أسبوعًا لديهم انخفاض بنسبة 8% في مستويات الكوليسترول الضار وارتفاع بنسبة 8% في مستويات الكوليسترول الجيد.

ووجدت دراسة أخرى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من الماغنيسيوم في الدم هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع الكوليسترول بنسبة 25%.

وإن الحصول على ما يكفي من الماغنيسيوم قد يساعد في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب. ويمكن الحصول على الماغنيسيوم من مصادر غذائية متنوعة، منها:

الخضروات الورقية الخضراء، مثل السبانخ والكرنب

- المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز والفستق

- البقوليات الكاملة، مثل العدس والحمص

- الأفوكادو

- الشوكولاتة الداكنة

- الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل

الموز

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