احذر.. علامة غير معروفة قد تكشف الإصابة بمرض "قاتل صامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

القلب هو أحد أعضائنا الحيوية، وهو ضروري لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، لذلك، فإن أي مشاكل في القلب يمكن أن تكون خطيرة وحتى مميتة.

بعض أعراض أمراض القلب معروفة أكثر من غيرها، على سبيل المثال، من المعروف أنه يمكن أن يسبب ألمًا في الصدر - المعروف أيضًا باسم الذبحة الصدرية.

ومع ذلك، فإن الأعراض الأخرى أقل شهرة وقد تظهر في أماكن غير محتملة، وفقًا لـ مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، فإن إحدى هذه العلامات هي تورم الكاحلين.

وقال البروفيسور ديفيد نيوباي، من مركز BHF للتميز البحثي بجامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة، إن هذا العرض "لا ينبغي تجاهله"، بحسب صحيفة إكسبريس.

وحذر الطبيب: "لا ينبغي تجاهل هذا، خاصة إذا أصبح الكاحلان كبيرين للغاية، لأنه يمكن أن يكون علامة على قصور القلب، ولكنه أيضًا شائع جدًا وله الكثير من الأسباب الأخرى، يمكن أن يكون الأمر بنفس السهولة من أقراص العلاج التي تتناولها - على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي أدوية ضغط الدم إلى تورم الكاحلين."

لذلك إذا كنت تعاني من تورم الكاحلين، فمن المهم الذهاب إلى طبيب فورا.

يُعرف أيضًا تورم الكاحلين أو التورم في مناطق أخرى بالوذمة.

وتوضح Mayo Clinic ما يلي: "تحدث الوذمة عندما تتسرب السوائل من الأوعية الدموية الصغيرة في الجسم، والمعروفة أيضًا باسم الشعيرات الدموية، يتراكم السائل في الأنسجة القريبة، التسرب يؤدي إلى التورم، وفي حالة قصور القلب، لا تحدث الوذمة بالضرورة في الكاحلين فقط، ويؤدي قصور القلب الاحتقاني إلى توقف إحدى الغرفتين السفليتين للقلب أو كلتيهما عن ضخ الدم بشكل جيد".

ونتيجة لذلك، يمكن أن يعود الدم إلى الساقين والكاحلين والقدمين، ما يسبب الوذمة، يمكن أن يسبب قصور القلب الاحتقاني أيضًا تورمًا في منطقة المعدة، هذه الحالة يمكن أن تسبب أيضًا تراكم السوائل في الرئتين، وهذا ما يُعرف باسم الوذمة الرئوية، ويمكن أن يؤدي إلى ضيق في التنفس.

ومع ذلك، كما ذكر البروفيسور نيوباي، قد يكون سبب ذلك شيء أقل إثارة للقلق مثل الجلوس أو البقاء في وضع واحد لفترة طويلة جدًا، أو تناول الكثير من الطعام المملح، أو فترة ما قبل الدورة الشهرية أو الحمل.

ويمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية والمنشطات وأدوية مرض السكري.

ولكن إذا كنت تعاني من وذمة غير مبررة، فمن المهم زيارة طبيب فورا.

تشمل الأعراض الأخرى لأمراض القلب ما يلي:

ألم صدر

الشعور بالتعرق

آلام في الذراع أو الساق أو الفك أو الظهر

التعرق

آلام في المعدة

إحساس بالاختناق

التعب الشديد

اضطراب نبضات القلب.

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