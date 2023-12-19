لماذا يجب عليك النوم عاريا حتى في الشتاء؟.. خبير يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع حلول ليالي الشتاء القارسة، يلجأ العديد من الأشخاص إلى ارتداء ملابس ثقيلة لمحاربة برودة الطقس.

لكن سامي مارجو، أخصائي العلاج الطبيعي البريطاني المعتمد والمتخصص في النوم، يقول إن الذهاب إلى الفراش بارتداء ملابس ثقيلة جدا يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على جودة نومك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويقول الخبير: "تلعب درجة حرارة جسمك دورًا حاسمًا في توقيت نومك، إنه مرتبط بإيقاعك اليومي - ساعة الجسم الداخلية التي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ، كما يرتبط الدخول في نوم عميق ببرودة جسمك، لذا فإن السماح لجسمك بالتبريد عن طريق النوم عاريًا يمكن أن يشير إليك بأن وقت النوم قد حان."

وأضاف أن النوم عاريا في الأشهر الباردة يمكن أن يكون مفيدا أيضا في "زيادة العلاقة الحميمة الجسدية والعاطفية".

ويحدث هذا بسبب ملامسة الجلد للجلد ما يزيد من إنتاج الجسم لهرمون الأوكسيتوسين، المرتبط بمشاعر الحب والترابط.

وتشير الدراسات إلى أن النوم دون ملابس يجلب جميع أنواع الفوائد الصحية، فضلًا عن مساعدة الأشخاص على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية مع الحفاظ على درجة حرارة الجسم الأكثر صحة، يمكن أن يمنحك أيضًا بشرة أكثر صحة من خلال المساعدة تحصل على نوعية نوم أفضل، وفقًا لـ Healthline.

يُعتقد أن الفوائد الأخرى تشمل تقليل القلق والتوتر، وتحسين صحة المهبل، ومنع زيادة الوزن، وانخفاض خطر الإصابة بمرض القلب والنوع الثاني مرض السكري، وزيادة خصوبة الرجال، وحتى زيادة الثقة بالنفس.

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