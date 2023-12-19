تجنبها فورا.. قائمة أطعمة ومشروبات تدمر عظامك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يمكن لتناول بعض الأطعمة والمشروبات أن يؤثر على صحة العظام بشكل سلبي، مسببا مشكلات صحية خطيرة أبرزها الهشاشة.

واستعرض موقع buzzfeed قائمة أطعمة ومشروبات تؤثر سلبا على عظامك، وبالتالي يجب تجنبها، وهي:

الملح

يرتبط بارتفاع ضغط الدم كما يؤثر أيضا على صحة العظام، خاصة لدى كبار السن والفئات المعرضة للخطر.

يجب تجنب استهلاك كميات زائدة من الملح (أكثر من 2300 ملليجرام يوميا) حتى لا يتم فقدان الكالسيوم من عظامك.

وفقا لدراسة أجرتها مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، فإن زيادة استهلاك الصوديوم يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

الأطعمة المصنعة والمالحة

الأطعمة المصنعة والمالحة، مثل الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة المعلبة، يمكن أن تزيد من إفراز الكالسيوم عن طريق البول، ما يضعف كثافة العظام.

نخالة القمح

نخالة القمح الصحية للقلب قد تؤثر سلبا على صحة العظام، حيث تحتوي على مستويات عالية من الفيتات، والتي يمكن أن تمنع امتصاص الكالسيوم.

والفيتات نوع من مضادات المغذيات الموجودة بشكل طبيعي في النباتات.

ويتناول العديد من الأشخاص نخالة القمح لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وهي ضرورية للحفاظ على انتظام ضربات القلب.

أطعمة تحتوي على حمض الأكساليك

يجب تجنب الأطعمة التي تحتوي على حمض الأكساليك بشكل زائد، لأنه يشكل مع الكالسيوم، معقدات غير قابلة للذوبان، والتي تفرز عبر الأمعاء وتمنع امتصاص الكالسيوم.

ومن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من حمض الأكساليك، الشمندر والشوكولاتة.

الأغذية السكرية

يمكن أن تؤدي الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر إلى الإصابة بالالتهابات، ما يؤثر سلبا على صحة العظام.

الكافيين

مادة الكافيين الموجودة في القهوة ومشروبات الطاقة والصودا والشاي تزيد من فقدان الكالسيوم ويقلل من امتصاصه، وكلاهما يؤثر سلبا على صحة العظام.

لذلك يجب تناول القهوة أو الشاي منزوعة الكافيين ولا تفرط في شرب الكافيين بكثرة حتى لا يؤثر على عظامك.

نصيحة مهمة

من الضروري تناول الخضروات لصحة العظام، لأنها تحتوي على ألياف غذائية تساعد على الاحتفاظ بالكالسيوم في الجسم.

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