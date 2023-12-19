علامة على رقبتك تكشف الإصابة بمرض السكري.. طبيب يحذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

المشكلة التي تؤدي إلى ظهور أعراض مرض السكري، هي ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهذا يعني أن العديد من المرضى لا يدركون أن هناك شيئًا ما خطأ حدث في الجسم.

بمجرد ظهور الأعراض، غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها عامة لا تتعلق بالسكري، ومع ذلك، فقد سلط أحد الأطباء الضوء على منطقة قد لا تفكر في البحث عنها عند فحص جسمك بحثًا عن أعراض مرض السكري - وهي رقبتك، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية

وكشف الدكتور شاه، المعروف أيضًا باسم DermDoctor، على تطبيق تيك توك، طريقة أقل شهرة علامة على ارتفاع السكر في الدم، وأوضح أن الجلد في الرقبة الذي يبدو أغمق يمكن أن يكون علامة للمرض.

الرقبة الداكنة لا تعني دائمًا أنها علامة على عدم النظافة، وفقا للدكتور شاه، يمكن أن يكون الأمر أحد الأسباب وراء هذا التغير في اللون هو الشواك الأسود.

يشير الشواك الأسود إلى لون مخملي داكن للجلد يحدث عادةً في مناطق طيات الجلد، فرط التصبغ هذا له حدود محددة بشكل سيء وقد يشمل سماكة الجلد.

في حين أن هذا التغير في اللون يمكن أن يظهر في أي مكان على الجسم، إلا أنه يميل إلى الحدوث في الجزء الخلفي من الرقبة، والإبطين، والفخذ.

وأضاف الدكتور شاه أن بعض الأسباب الكامنة وراء الشواك الأسود تشمل مرض السكري ومقاومة الأنسولين.

تصف مقاومة الأنسولين حالة يقوم فيها جسمك بتحفيز المقاومة ضد الكثير من الأنسولين بسبب وجود الكثير من الكربوهيدرات في نظامك الغذائي.

وما يثير القلق أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تضع الأساس الضار لمقدمات السكري وفي نهاية المطاف الإصابة بالمرض.

وفي حين أن الرقبة الداكنة يمكن أن تشير إلى حالة السكر في الدم والمشاكل الكامنة وراءها، أشار الدكتور شاه إلى أن علم الوراثة يمكن أن يلعب أيضًا دورًا في تطور هذه المشكلة.

لذلك، فإن معرفة أعراض مرض السكري التالية أمر أساسي:

التبول كثيرًا (غالبًا في الليل)

الشعور بالعطش الشديد

فقدان الوزن دون محاولة

الشعور بالجوع الشديد

الإصابة برؤية ضبابية

وجود خدر أو وخز في اليدين أو القدمين

الشعور بالتعب الشديد

وجود بشرة جافة جدًا

وجود تقرحات تشفى ببطء

الإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بزيارة طبيب في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعاني من الأعراض الرئيسية لمرض السكري.

وأضاف الدكتور شاه أن علاجات الشواك الأسود تشمل السيطرة على مرض السكري.

ومع ذلك، هناك أيضًا علاجات أخرىن يهدف العلاج إلى إعادة سماكة الجلد إلى طبيعته باستخدام مقشرات مثل حمض اللاكتيك (أملاكتين) واليوريا (سيتافيل الخشن والوعري)، الرتينوئيدات مثل أدابالين تساعد أيضًا.

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