بحوالي 10 آلاف جنيه.. شاب يغلف منزله بالكامل بورق الهدايا.. لهذا السبب الغريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في واقعة غريبة، قضى شاب من صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي خمسة أيام في تغطية منزل عائلته بأكثر من 100 لفة من ورق التغليف، مما أدى إلى صدمة والديه وإخوته.

ماكس ماجوسكي، البالغ من العمر 20 عامًا، من كينغستون أبون تيمز، لندن، قضى 18 ساعة يوميًا لمدة خمسة أيام في تغليف المنزل بأكمله بورق عيد الميلاد الأحمر والفضي.

بدأ ماكس بتغليف وحدات المطبخ والموقد، ثم امتد إلى الجدران والأرضيات. كما قام بتغليف الموز في وعاء الفاكهة، وكل سكين مطبخ، وكراسي غرفة الطعام، كما بدأ في تغليف غرفة الجلوس أيضا والأريكة والأبواب الخشبية.

عندما عادت عائلة ماكس إلى المنزل، كانت والدته مصدومة عندما رأت المنزل. لكنها سرعان ما بدأت تضحك عندما أدركت ما حدث.

وقالت آنا، والدة ماكس، إنها تأمل أن يكون لديها الوقت الكافي لترتيب المنزل مرة أخرى قبل عيد الميلاد.

كما قال ماكس، إنه كان خائفًا من أن تصرخ عليه والدته، لكنه كان مصممًا على تنفيذ مزحة مفصلة.

انتشر مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحصد أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وقد أعجب المستخدمون بمهاراته في التغليف والمقلب الجريء.

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